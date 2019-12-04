Он такой один - самый сложный в любви знак Зодиака

Конечно же, о Водолеях! Представители этого знака Зодиака не могут скрыть, что влюблены. Они готовы кричать о своих чувствах на весь мир!

Для Водолеев не проблема пожертвовать всем ради настоящей любви - такое уж у них сердце – страстное и горячее!

Но именно потому, что эти люди так сильно любят, они ожидают того же и от своего партнера. И вот тут начинаются проблемы, которые рано или поздно приведут к тому, что роман закончится, независимо от того, насколько сильны и взаимны чувства.

Водолей не скажет ничего и не станет жаловаться или упрекать, но…

Такому человеку нужно, чтобы ему чуть ли не ежечасно говорили о любви, постоянно доказывали свои чувства.

Потому что без этого он уходит, даже если знает, что разрыв разобьет ему сердце.

Водолеи - люди с большим сердцем и творческим умом. Их не спутаешь ни с кем другими, они всегда отличаются в толпе своей индивидуальностью и неповторимостью. Поэтому идеальный партнер для представителя данного знака Зодиака - человек, который живет и думает так же, как он.

Водолеи не станут притворяться или играть - им это попросту не нужно и не интересно. Но когда вы разбиваете им сердце - происходит настоящая катастрофа. Землетрясение. Цунами. Конец света.

Будьте уверены, что если вы не сможете убедить Водолея в том, что любите его так же сильно, как он вас, то он… уйдет.

И не просто уйдет, а исчезнет из вашей жизни навсегда - воздвигнет такую огромную стену, что ни позвонить, ни написать…

Кроме того, Водолея очень легко обидеть. Скорее всего, он даже не подаст виду, но не сомневайтесь - выводы он сделал…

Так что, если вам выпало в жизни полюбить Водолея - придется считаться с такими его особенностями. В конце концов ведь это несложно при желании.

Позвонить лишний раз на работу и признаться в любви, написать коротенькую SMS с ласковыми словами, нежно обнять и сказать глядя в глаза: "Я люблю тебя больше всех на свете…".

Вариантов проявления чувств, которые так необходимы Водолею, миллионы.

Не ленитесь - напоминайте им почаще, как сильно вы их любите и дорожите ими. А в ответ - будьте уверены - они вас будут любить как никто и никогда!