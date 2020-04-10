Гробы из картона, тела на асфальте, грузовики для трупов. Пандемия Covid-19 вне Европы

То, что в связи с пандемией Covid-19 происходит на улицах бизнес-столицы Эквадора, города Гуаякиль, можно сравнить с фильмом ужасов. Гробы из картона, трупы на тротуаре и грузовики, куда можно "скинуть" тела умерших. На латиноамериканском континенте небольшой 17-миллионный Эквадор оказался в числе наиболее пострадавших.

Видео и фотографии, в последние дни поступающие из Гуаякиля, население которого составляет почти 2 миллиона 300 тысяч человек, даже на фоне всех остальных мрачных новостей, связанных с пандемией, отличаются пугающей безысходностью.

На пешеходных дорожках брошены трупы. Компетентные структуры с трудом могут вести подсчет скончавшихся. У похоронных бюро закончились гробы, поэтому вместо них используют картонные коробки, которые производят предприятия, которые обычно перевозят бананы или креветки.

Несчастье, которое происходит в Гуаякиле, бизнес-столице Эквадора, показывает, как ситуацию с распространением нового коронавируса усугубляют неравенство, слабо развитые общественные услуги и хрупкая экономика.

"То, что мы видим в Гуаякиле, может произойти в большинстве крупных городах Южной Америки, где богачи уживаются рядом с широко развитой нищетой", -

рассказала Александра Монкада, которая в Эквадоре руководит работой международной организации CARE.

В Гуаякиле мужчины несут в больницу больного ФОТО: AFP / Scanpix

В стране, где проживают 17 миллионов человек, один из самых высоких показателей заражения Covid-19 и уровня смертности в Южной Америке.

Пока не известно, почему вирус так стремительно распространяется в Эквадоре.

Понятно лишь одно - в стране вовремя не было введено социальное дистанцирование.

По состоянию на 7 апреля официально в стране было зарегистрировано 220 смертей от Covid-19. Еще 182 скончавшихся пациентов с Covid-19 к этой статистике не относятся. Эти показатели более драматичные, чем в соседних странах - Перу и Колумбии.

Президент Эквадора Ленин Морено предупреждал, что настоящие цифры намного больше, однако из-за ограниченных возможностей взять анализы, реальные размеры опасности узнать невозможно.

Женщина, которая узнала о смерти родственника ФОТО: AFP / Scanpix

Есть информация, что чиновникам приказано не разглашать статистику о количестве погибших. Один региональный политик рассказал телеканалу CNN en Español: "Просто чтобы дать вам представление: со вчерашнего дня только в Гуаясе было выдано 480 свидетельств о смерти. 150 тел собираются с улиц каждый день. А из столицы нам рассказывают "лишь о паре сотен смертей".

#ECUADOR | An abandoned corpse wrapped in plastic and covered with cardboard lies on the sidewalk in Ecuador. Ecuador has over 3,500 confirmed cases of #COVID19. Dead bodies lay in apartments for days as morgues and hospitals are overcrowded. #EcuadorSOS pic.twitter.com/ootFhRyDQb — BTFKNews (@BTFKNews) April 7, 2020

Местные службы не успевают вывозить умерших из домов, иногда до вывоза тела проходит трое суток. Поэтому власти распорядились поставить три грузовых контейнера, в которых временно будут хранить покойников, сообщает газета El Universo со ссылкой на мэра Гуаякиля.

Гробы из картона ФОТО: Reuters/ScanPix

Ранее власти города уже заявили, что планируют создать для скончавшихся от Covid-19 братскую могилу. В последние дни трупы иногда стали находить даже на улицах рядом с больницами.

Предполагается, что родственники таким образом тайком избавляются от умерших.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Медицинские службы города также не справляются с нагрузкой. По этой причине некоторые больные пытаются сами добраться до больницы, но иногда у них не хватает на это сил и они умирают на улице.

Галерея: Пандемия Covid-19 в Эквадоре