Три рецепта быстрых в приготовлении пасхальных лакомств

Праздник просто немыслим без лакомств, которые порадуют и сердца, и желудки, поэтому АО Dobeles dzirnavnieks в сотрудничестве с кулинарным блогером Бетией Калеей предлагает быстрые и простые рецепты сладостей, в приготовлении которых могут участвовать дети и которые станут прекрасной альтернативой традиционным шоколадным яйцам.