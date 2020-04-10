Три рецепта быстрых в приготовлении пасхальных лакомств

Приближается Пасха – самое ожидаемое событие весны, когда на стол принято ставить разноцветные яйца и другие вкусные блюда круглой формы.
Праздник просто немыслим без лакомств, которые порадуют и сердца, и желудки, поэтому АО Dobeles dzirnavnieks в сотрудничестве с кулинарным блогером Бетией Калеей предлагает быстрые и простые рецепты сладостей, в приготовлении которых могут участвовать дети и которые станут прекрасной альтернативой традиционным шоколадным яйцам.
Пасхальное печенье из овсяных хлопьев
Ингредиенты (на 12 печений):
- Смесь для печенья из цельнозерновых овсяных хлопьев от Dobeles dzirnavnieks (Pilngraudu auzu pārslu cepumi);
- 140 г сливочного масла;
- 40 мл воды;
- Разноцветные конфеты для украшения.
Приготовление:
- Помещенное в большуюмискусливочноемаслорастопить в микроволновойпечиилинагорячейводянойбане. Добавить смесь для печенья, 40 мл воды и все тщательно перемешать. Дать тесту отдохнуть 15 минут.
- Сформировать из теста 12 печений. Придавить и придать им плоскую форму на противне, покрытом бумагой для выпечки. На каждое печенье положить несколько конфет, слегка вдавив их в тесто.
- Поставить печенье в разогретую до 180°Cдуховку и выпекать 10-12 минут, пока края не станут коричневыми. Готовое печенье охладить.
Бисквитные яйца с начинкой из сливочного сыра
Ингредиенты(на 12 пирожных):
Для бисквита:
- Смесь для быстрого пирога от Dobeles dzirnavnieks (Ātrā kūka);
- 2 яйца;
- 2 ст. л. воды;
- 100 г растительного масла;
- 3 ст. л. сахарного бисера для украшения.
Для начинки:
- 400 г сливочного сыра;
- 120 мл сливок;
- 120 г сахарной пудры.
Приготовление:
- В большую миску всыпать сухую смесь. Добавить яйца, воду и растительное масло. Замесить тесто однородной консистенции, добавить в него сахарный бисер.
- Противеньпокрытьбумагойдлявыпечки. При помощи ложки выложить массу на противень, стараясь придать круглую форму и изготовить в целом 24 половинки.
- Поставить противень в разогретую до 170°C духовку и выпекать 10-14 минут, пока поверхность не станет золотисто-коричневой. Дать полностью остыть.
- Приготовить начинку. Положить в миску сливочный сыр, сливки и сахарную пудру. Взбить ингредиенты миксером до получения крема густой консистенции. Важно не перестараться со взбиванием!
- Смазать бисквитные половинки кремом, оставляя свободными края – удобнее всего этого делать при помощи кондитерского мешка. Положить на смазанный кремом бисквит другую половинку и прижать, так чтобы крем распределился до краев бисквита.
- Хранить в холодильнике.
Шоколадное печенье
(на 12 печений):
- Смесь для шоколадного кекса от Dobeles dzirnavnieks (Šokolādes kēkss);
- ½ ч. л. соды;
- 40 мл воды;
- 1 яйцо;
- 130 г растительного масла;
- Разноцветные конфеты для украшения.
Приготовление:
- Положить в большую миску все ингредиенты, кроме конфет, и при помощи большой ложки замесить густое тесто.
- Из теста сформировать 12 шариков. Придавить каждый и придать плоскую форму на противне, покрытом бумагой для выпечки. Важно выкладывать печенья на расстоянии друг от друга, так как при выпекании они увеличатся в размерах.
- В каждое печенье вдавить несколько конфет и поставить в разогретую до 180°C духовку примерно на 12 минут, пока края не начнут становиться темно-коричневыми. Вынутое из духовки печенье будет мягким, но после остывания затвердеет.
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