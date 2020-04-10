Пт, 10.04.2020
Я чувствую себя блинчиком, который намазывают маслом, вареньем, медом... икрой скоро будут мазать. Яна Брук

Три рецепта быстрых в приготовлении пасхальных лакомств

ФОТО: Пресс-фото

Приближается Пасха – самое ожидаемое событие весны, когда на стол принято ставить разноцветные яйца и другие вкусные блюда круглой формы. 

Праздник просто немыслим без лакомств, которые порадуют и сердца, и желудки, поэтому АО Dobeles dzirnavnieks в сотрудничестве с кулинарным блогером Бетией Калеей предлагает быстрые и простые рецепты сладостей, в приготовлении которых могут участвовать дети и которые станут прекрасной альтернативой традиционным шоколадным яйцам.

Пасхальное печенье из овсяных хлопьев

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты (на 12 печений):

  • Смесь для печенья из цельнозерновых овсяных хлопьев от Dobeles dzirnavnieks (Pilngraudu auzu pārslu cepumi);
  • 140 г сливочного масла;
  • 40 мл воды;
  • Разноцветные конфеты для украшения.

Приготовление:

  1. Помещенное в большуюмискусливочноемаслорастопить в микроволновойпечиилинагорячейводянойбане. Добавить смесь для печенья, 40 мл воды и все тщательно перемешать. Дать тесту отдохнуть 15 минут.
  2. Сформировать из теста 12 печений. Придавить и придать им плоскую форму на противне, покрытом бумагой для выпечки. На каждое печенье положить несколько конфет, слегка вдавив их в тесто.
  3. Поставить печенье в разогретую до 180°Cдуховку и выпекать 10-12 минут, пока края не станут коричневыми. Готовое печенье охладить.

Бисквитные яйца с начинкой из сливочного сыра

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты(на 12 пирожных):

Для бисквита:

  • Смесь для быстрого пирога от Dobeles dzirnavnieks (Ātrā kūka);
  • 2 яйца;
  • 2 ст. л. воды;
  • 100 г растительного масла;
  • 3 ст. л. сахарного бисера для украшения.

Для начинки:

  • 400 г сливочного сыра;
  • 120 мл сливок;
  • 120 г сахарной пудры.

Приготовление:

  1. В большую миску всыпать сухую смесь. Добавить яйца, воду и растительное масло. Замесить тесто однородной консистенции, добавить в него сахарный бисер.
  2. Противеньпокрытьбумагойдлявыпечки. При помощи ложки выложить массу на противень, стараясь придать круглую форму и изготовить в целом 24 половинки.
  3. Поставить противень в разогретую до 170°C духовку и выпекать 10-14 минут, пока поверхность не станет золотисто-коричневой. Дать полностью остыть.
  4. Приготовить начинку. Положить в миску сливочный сыр, сливки и сахарную пудру. Взбить ингредиенты миксером до получения крема густой консистенции. Важно не перестараться со взбиванием!
  5. Смазать бисквитные половинки кремом, оставляя свободными края – удобнее всего этого делать при помощи кондитерского мешка. Положить на смазанный кремом бисквит другую половинку и прижать, так чтобы крем распределился до краев бисквита.
  6. Хранить в холодильнике.

Шоколадное печенье

ФОТО: Пресс-фото

(на 12 печений):

  • Смесь для шоколадного кекса от Dobeles dzirnavnieks (Šokolādes kēkss);
  • ½ ч. л. соды;
  • 40 мл воды;
  • 1 яйцо;
  • 130 г растительного масла;
  • Разноцветные конфеты для украшения.

Приготовление:

  1. Положить в большую миску все ингредиенты, кроме конфет, и при помощи большой ложки замесить густое тесто.
  2. Из теста сформировать 12 шариков. Придавить каждый и придать плоскую форму на противне, покрытом бумагой для выпечки. Важно выкладывать печенья на расстоянии друг от друга, так как при выпекании они увеличатся в размерах.
  3. В каждое печенье вдавить несколько конфет и поставить в разогретую до 180°C духовку примерно на 12 минут, пока края не начнут становиться темно-коричневыми. Вынутое из духовки печенье будет мягким, но после остывания затвердеет.

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