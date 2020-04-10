Риск заболевания, безработица и проблемы: как справиться со стрессом, вызванным Covid-19?

Из-за стремительного распространения Covid-19 и введенных в Латвии ограничений часть людей вынуждены полностью изменить свою повседневную жизнь – им нужно работать из дому, помогать детям учиться удаленно, длительно находиться в помещениях, а также волноваться за здоровье – свое и своих близких.
Кризис и неизвестность значительно повышают уровень волнения и стресса, а длительный стресс, в свою очередь, может стать причиной ряда проблем со здоровьем – повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, алкоголизма, а также неврозов и депрессий.Рекомендациями о том, как в кризисной ситуации справляться со стрессом, в подкасте BENU Aptieka делится психотерапевт д-р Андрис Веселовскис.
Как жители Латвии справляются с кризисом?
Кризис по-разному влияет на различные группы общества. У одних сейчас более свободный режим – больше свободного времени и отдыха. Это в основном молодые люди, для которых эта болезнь не так опасна. К тому же, у этой части общества была большая нагрузка на работе, но сейчас, в связи с чрезвычайной ситуацией, у них больше возможностей, чтобы спокойно проводить время дома и отдыхать. Еще небольшая часть общества вообще отрицает необходимость чрезвычайной ситуации и не соблюдают меры безопасности, введенные в стране, создавая дополнительные риски для здоровья – своего и окружающих. Большинство же общества в настоящее время испытывает страх, чувство неизвестности и стресс.
Это подтверждают и данные исследования Стресс-термометр BENU Aptieka – 18% респондентов очень взволнованы распространением Covid-19(оценка 9 или 10) по 10-балльной шкале, 60% респондентов– в меньшей или большей степени (оценка от 5 до 8), а ниже, чем на 4, уровень своего волнения оценили 21% участников опроса.
Психотерапевт подчеркивает, что в нынешних быстро меняющихся условиях страх и волнение может испытывать каждый, но нужно помнить, что в условиях кризиса волнение – это нормальное явление и не нужно создавать себе дополнительный стресс, волнуясь из-за тревоги как таковой.
Не поддаваться стадному инстинкту
На новостных интернет-порталах, а также в соцсетях регулярно появляются сообщения о том, что люди раскупают туалетную бумагу, гречку и другие товары. Д-р Веселовскис поясняет, что такая реакция – это проявление страха, так как, увидев, что дома остался предпоследний рулон туалетной бумаги, большинство людей, скорее всего, отправится в ближайший магазин, чтобы запастись ею.
Это биологически обусловленная реакция, которая может стать неконтролируемой, в особенности, если учесть, насколько люди поддаются влиянию окружающих.
Также, по словам специалиста, на реакцию человека влияет то, как он воспринимает информацию. Например, новости о распространении Covid-19 передаются по несколько раз в день, но человек подсознательно воспринимает их,как не одно отдельное событие, а как несколько угрожающих фактов. Поэтому рекомендуется слушать проверенную информациюодин раз в день, например, вечером, а не по несколько раз за день, так как это увеличивает уровень тревоги. Особенно чувствительным людям новости может пересказать кто-то из членов семьи или друг. Количество и восприятие информации нужно дозировать, чтобы не наступила паника.
Как меньше волноваться за здоровье близких?
Д-р Веселовскис еще раз подчеркивает, что совершенно понятно и естественно, что человек беспокоится о здоровье своих близких.
Чтобы справиться с этим стрессом, нужно действовать рационально, т. е. задать себе вопрос, что я могу реально сделать, чтобы защитить своих близких?
Это может быть регулярное общение. Например, с бабушкой и дедушкой, убеждая их оставаться дома и находя способ, как доставить им все необходимое. После этого нужно осознать, что вы сделали все возможное для того, чтобы улучшить ситуацию.
Специалист подчеркивает, что сейчас очень подходящее время для того, чтобы научиться саморегуляции. К тому же нужно помнить, что в нынешних условиях человек не может всего знать, и это совершенно понятно. Поэтому не следует слишком беспокоить себя мыслями о далеком будущем, например, о том, что будет через месяц или полгода. Сейчас лучше сосредоточиться на настоящем, соблюдая так называемый принцип альпиниста – думать о следующем шаге, а не о вершине горы.
Длительное нахождение в одном помещении – как сосуществовать?
Стремительное распространение Covid-19 и ограничения, введенные в связи с чрезвычайной ситуацией, означают, что сейчас много времени приходится проводить дома вместе с родственниками. С одной стороны, это возможность проводить время всем вместе,а, с другой, это может создать ряд новых проблем. Д-р Веселовскис отмечает: то, как семья преодолевает кризис, во многом зависит от предыдущего опыта. Если раньше ситуация в семье долгое время была напряженной, то сейчас она может обостриться еще больше. Важно осознавать, что во время кризиса у каждого человека могут быть разные эмоции. Поэтому нужно принять новые условия, научиться в них выживать, а также искать решения, а не упрекать друг друга в сложившейся ситуации или придираться к мелочам.
Берегите энергию!
Д-р Веселовскис призывает во время кризиса экономить энергию и положительные эмоции. Рекомендуется не общаться с крайне негативно настроенными людьми или группами. Например, нужно оценить, следует ли внушать крайне негативно настроенному человеку, что все будет хорошо. Если человек в панике, можно порекомендовать ему делать вдох в течение 3 секунд и выдох в течение 5 секунд. Если же человек не слушает советов, не нужно тратить на него время и энергию. Вместо этого ищите себе положительные занятия – как для тела, так и для ума, так как именно различного вида движение (как физическое, так и интеллектуальное) лучше всего помогает преодолевать кризис и уменьшать стресс.