ФОТО ⟩ Умерших от Covid-19 в Нью-Йорке хоронят в братской могиле

На фотографиях видно, что одетые в костюмы химзащиты рабочие складывают гробы в одну братскую могилу.

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На острове Харт последнее пристанище находят те, чьи тела не опознают более двух недель или не забирают из морга.

Остров Харт находится у восточной оконечности Бронкса.

В американском Нью-Йорке за последние сутки в результате заражения коронавирусом скончались 799 человек. Это стало новым антирекордом штата по числу жертв инфекции в сутки.

Всего в штате Covid-19 заразились 159 937 человек, 7000 из них уже погибли.

Согласно последним данным, в штате Нью-Йорк сейчас заболевших больше, чем в любой другой стране мира.