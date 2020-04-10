ФОТО ⟩ Умерших от Covid-19 в Нью-Йорке хоронят в братской могиле

Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить на острове Харт в братской могиле, в гробах, сколоченных из сосновых досок. Об этом сообщает BBC.
На фотографиях видно, что одетые в костюмы химзащиты рабочие складывают гробы в одну братскую могилу.
На острове Харт последнее пристанище находят те, чьи тела не опознают более двух недель или не забирают из морга.
Остров Харт находится у восточной оконечности Бронкса.
В американском Нью-Йорке за последние сутки в результате заражения коронавирусом скончались 799 человек. Это стало новым антирекордом штата по числу жертв инфекции в сутки.
Всего в штате Covid-19 заразились 159 937 человек, 7000 из них уже погибли.
Согласно последним данным, в штате Нью-Йорк сейчас заболевших больше, чем в любой другой стране мира.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!