Пт, 10.04.2020
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ФОТО ⟩ Умерших от Covid-19 в Нью-Йорке хоронят в братской могиле

ФОТО: AP/Scanpix

Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить на острове Харт в братской могиле, в гробах, сколоченных из сосновых досок. Об этом сообщает BBC.

На фотографиях видно, что одетые в костюмы химзащиты рабочие складывают гробы в одну братскую могилу.

ФОТО: AP/Scanpix

На острове Харт последнее пристанище находят те, чьи тела не опознают более двух недель или не забирают из морга.

Остров Харт находится у восточной оконечности Бронкса.

В американском Нью-Йорке за последние сутки в результате заражения коронавирусом скончались 799 человек. Это стало новым антирекордом штата по числу жертв инфекции в сутки. 

Всего в штате Covid-19 заразились 159 937 человек, 7000 из них уже погибли. 

Согласно последним данным, в штате Нью-Йорк сейчас заболевших больше, чем в любой другой стране мира. 

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