Жители Латвии скоро смогут вернуться домой! Утверждены рейсы в Ригу из четырех стран

Утверждены рейсы Тенерифе-Копенгаген-Рига и Ницца-Стокгольм-Рига.

Рейс MYX8422 Рига-Копенгаген-Тенерифе вылетит из Риги 15 апреля в 10 часов, обратный рейс отбывает с Тенерифе 16 апреля в 12:30 и приземлится в Риге в 22:30.

вылетит из Риги 15 апреля в 10 часов, обратный рейс отбывает с Тенерифе 16 апреля в 12:30 и приземлится в Риге в 22:30. Рейс LYX8524 Рига-Стокгольм-Ницца вылетит из Риги 15 апреля в 10:45, обратный рейс отбывает из Ниццы 15 апреля в 16 часов, в Ригу прибывает в 22 часа.

Организатор перевозки - турагентство Atlantic Travel - доставит пассажиров из аэропорта до места жительства или границы государства.

Цены на билеты составляют от 179 евро.

Получить информацию о рейсах можно на сайте www.airatlantic.eu, по телефону +37167220505 с 9 до 18 часов или +37122073994 с 6 до 24 часов.