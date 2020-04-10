Статистика не врет - Covid-19 увеличил смертность в наиболее пострадавших странах

Одним из аргументов, который используют те, кто отрицает Covid-19, является утверждение о том, что этой весной в Европе - не больше смертей, чем в другие годы. А именно, новый коронавирус якобы называется в качестве причины смерти тех, кто и так бы умер от других болезней. Но это не так. Статистические данные из наиболее пострадавших стран и регионов Европы показывают, что число смертей в марте этого года значительно выше, чем в предыдущие годы.
"Нам врут про смертность: экономист о коронавирусе". Статью с таким заголовком на этой неделе опубликовал пишущий на русском языке портал Press, а на портале BB (ранее Vesti) этой же статье был дан заголовок "Экономист: Россия больше не будет спасать Прибалтику. За все надо платить". В статьях пересказывается беседа нескольких журналистов с российским экономистом Михаилом Хазиным.
Он высказывается, что Covid-19 не опаснее серьезного гриппа (это миф Re:Check опроверг уже ранее), и его создали китайцы, чтобы выступить против США.
Это якобы вызовет экономический кризис, от которого серьезно пострадает Европа и Европейский Союз, который Латвии не поможет. В свою очередь, Россия, которая пострадает меньше, помогать не захочет.
Хазин в статье говорит, что смертность от нового коронавируса не соответствует действительности: "Да, умирает много пожилых людей. Но мы не знаем, сколько из них действительно заразилось коронавирусом!" Хазин также рассказывает, что его друг, такой же сумасшедший статистик, как и он сам, изучил показатели смертности в Италии. Он сделал вывод, что они за последние месяцы не изменились.
Правда, Хазин не обосновывает свои утверждения о статистике Covid-19, также как и о предполагаемой помощи России Латвии, какими-либо цифрами.
Около 300 человек поделились в Facebook статьями обоих порталов. Около 1,6 тыс. человек перепубликовали видео, в котором автор и распространитель британских теорий заговора Дэвид Айк (David Icke) выражает свою убежденность в том, что статистика Covid-19 не соответствует действительности.
Видеоклип с субтитрами на латышском языке является частью гораздо более длинного материала, в котором Айк говорит, что на самом деле никакой Covid-19 не существует, говорит о желании ввести абсолютный общественный контроль и что мобильные технологии 5G означают конец той человеческой жизни, какой она является сейчас.
Изначально видео было размещено на Youtube, но позже было удалено платформой за ложное содержание. Британский регулятор СМИ также начал расследование.
Айк стал известен в британском обществе своей теорией гигантских рептилий, которые управляют миром, а правительство Австралии в прошлом году не впустило Айка в страну из-за его антисемитских взглядов.
В отрывке с латышскими титрами Айк говорит, что название Covid-19 используется для обозначения различных других заболеваний, потому что тест не обнаруживает присутствие какого-либо конкретного вируса, а показывает гораздо более широкий спектр генетического материала, который присутствует в большинстве наших организмов. Теория заговора, подобная этому предположению, была опровергнута, например, факт-чекинг медиа Science Feedback, объясняя, что используемый во всем мире ПЦР-тест Covid-19 идентифицирует ровно один конкретный коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает Covid-19.
Основываясь на своей теории, Айк говорит, что, таким образом, тест показывает Covid-19 у большинства людей, включая тех, кто попадает в больницы с раком, проблемами с сердцем или по многим другим причинам.
Он утверждает, что Covid-19 указывается причиной смерти людей, которые умирают от тех или иных заболеваний.
Об этом свидетельствует тот факт, что смертность в странах Европы не увеличилась:
"Цифры по всем причинам смерти вместе в Европе и Великобритании не выросли с прошлого года так, чтобы даже начать включать всех людей, о которых нам сказали, что они умерли от Covid-19. Это не так, что много людей начали умирать. Они указываются как умершие от Covid-19, когда на самом деле они умерли от других вещей".
Но не изменилась ли статистика смертности на самом деле? Ни российский экономист Хазин, ни эксперт по теориям заговора Айк не правы. Агентство Reuters, ссылаясь на итальянское статистическое управление ISTAT, пишет, что на севере страны, который страдает больше всего, уровень смертности в первые три недели марта был в три раза выше, чем в среднем за тот же период предыдущих пяти лет.
Число смертей в городе Бергамо увеличилось в четыре раза, а в некоторых небольших городах в регионе Ломбардия оно выросло даже в десять раз.
Показатели смертности в наиболее пострадавших странах Европы проанализировал и журнал Economist. В итальянском городе Нембро число погибших в марте было более чем в десять раз выше, чем в предыдущие годы.
В провинции Бергамо - более, чем в пять раз. В регионе Кастилия-и-Леон в Испании - почти в два раза, в регионе Верхний Рейн во Франции - примерно в 1,5 раза. Кроме того, Covid-19 в качестве причины смерти указывается в менее, чем половине случаев.
По оценкам журнала, фактическое число жертв нового коронавируса может быть даже выше, чем считалось ранее. Причина - некоторые пациенты умерли до того, как их протестировали.
Financial Times схоже пишет о Великобритании, где распространение вируса началось позднее, чем в Италии и Испании. Британское национальное бюро статистики сообщает, что число погибших в Англии и Уэльсе в последнюю неделю марта было примерно на 10% выше, чем в среднем за предыдущие пять лет. В этом приросте - Covid-19 был приблизительно у половины.
Financial Times также указывает, что истинная доля жертв вируса будет выше, поскольку в статистику еще не включены те, кто умер, не попав в больницу.
По данным Всемирной организации здравоохранения, к 9 апреля во всем мире от Covid-19 умерло более 85 000 человек.
Вывод: утверждения о том, что смертность от Covid-19 в Европе не увеличилась, не соответствуют действительности. Статистические данные из наиболее пострадавших стран и регионов показывают значительное увеличение смертности в марте этого года по сравнению с предыдущими годами.
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