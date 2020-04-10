Поминки во время пандемии: пришлось вмешаться полиции

Однако владелица помещений попыталась продолжить бизнес. В среду, 8 апреля, только после вмешательства полиции похоронная трапеза не состоялась, сообщает Zemgales reģionālā televīzija.

Магазин-кафе в Спуньциемсе прекратил свою работу полтора года назад. Однако, SIA Baltā ūdensroze pluss не исключена из регистра предприятий. По словам ближайшей соседки, в помещениях то и дело происходят посиделки.

Прошедшие выходные не стали исключением. Большинство жителей здесь очень осторожничают, чтобы не занести опасный вирус в свой поселок, поэтому соседка позвонила односельчанину, который сообщил о посиделках в Государственную полицию.

В письменном комментарии Государственная полиция подтвердила, что 4 апреля было установлено нарушение и возбуждено административное производство в отношении нарушения ограничений и запретов, установленных на время чрезвычайной ситуации.

Однако владельце помещения это не показалось достаточно серьезным, и уже через несколько дней соседка снова заметила подозрительную встречу. Ее нарушила Государственная полиция.

Хозяйка компании отрицает, что занимается сейчас арендой помещений для мероприятий. Сейчас не запрещено сдавать помещения, но собираться в них - запрещено.

"Сама похоронная церемония разрешена на открытом воздухе, но что касается поминок, то это запрещено. Собирать нельзя.

Это ограничение нацелено именно на тот факт, что такой сбор может быть рискованным для всех присутствующих", - сказал представитель Минздрава Оскар Шнейдерс.

До конца чрезвычайной ситуации закрыты все часовни, прощание может происходить только на кладбищах.

Полиция напоминает, что во время пандемии, как частные, так и общественные мероприятия запрещены распоряжением Кабинета министров.