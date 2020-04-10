Страховщики взволнованы: на дорогах может появиться больше машин без OCTA

"Страховщики, оценив риски, к которым подобные спешные правки могут привести, пришли к заключению, что увеличится количество участвующих в дорожном движении незастрахованных транспортных средств, что, в свою очередь, приведет к увеличению выплат компенсаций за вызванные незастрахованными транспортными средствами ДТП из Гарантийного фонда", - поясняет председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашинс.

Уже сейчас закон об ОСТА предусматривает порядок, по которому владелец транспортного средства может на время прервать действие полиса, сняв транспортное средство с учета и сдав номерные знаки. В свою очередь планируемые правки предусматривают специальный порядок, то есть снятие транспортного средства с учета на время, не сдавая при этом номерные знаки.

LTAB считает, что новый порядок создает предпосылки к увеличению количества незастрахованных транспортных средств, участвующих в дорожном движении.

"Позволяя не сдавать номерные знаки, фактически создаются риски, что владельцы транспортных средств продолжат использовать транспортные средства в дорожном движении без действующего полиса ОСТА. Это, в свою очередь, может привести к увеличению количества аварий, вызванных на незастрахованных транспортных средствах, убытки от которых придется покрывать из Гарантийного фонда ОСТА", - поясняет Абашинс.

Взносы в Гарантийный фонд производятся от каждого полиса ОСТА, приобретенного владельцем транспортного средства.

"Посредством планируемых поправок фактически создается некорректная ситуация, вынуждающая сознательных автовладельцев платить за правонарушения недобросовестных автовладельцев", - информирует председатель правления LTAB.

LTAB не возражает, что и нынешнее регулирование используется как помощь для затронутых кризисом Covid-19 предприятий, позволяя им прервать действие ОСТА.