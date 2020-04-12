Вс, 12.04.2020
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Джулиан Ассанж годами жил в посольстве. Это не помешало ему стать отцом двоих детей

Джулиан Ассанж

ФОТО: Reuters/LETA

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж годами прятался в посольстве Эквадора в Лондоне. Несмотря на это, Ассанж смог стать отцом - у него родились двое сыновей. 

У 48-летнего Ассанжа есть трехлетний сын Габриэль и годовалый Макс. Мальчиков родила Стелла Моррис, одна из юристов Ассанжа.

Об этом Моррис рассказала в опубликованном видеообращении на Youtube. Также она показала лица детей.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в эту страну. В апреле 2019 года Ассанжа выставили из посольства, британская полиция его задержала, а суд назначил 50 недель тюрьмы - за нарушение правил условного освобождения и то, что он скрывался от правосудия.

Наказание Ассандж отбывает в одной из Лондонских тюрем. Именно этот факт заставил Моррис записать видео - она очень опасается за здоровье Джулиана Ассанжа в условиях эпидемии коронавируса, и она боится за состояние здоровья отца своих малышей. 

В распространенном видео Моррис рассказала, что с Ассанжем они познакомились в 2011 году. Четыре года спустя отношения переросли в роман. 

"Мы влюбились... Он очень особенный", - сказала 37-летняя Моррис в распространенной видеозаписи. 

Сейчас Ассанжу грозит выдача в США - американские власти хотят судить основателя Wikileaks за обнародование сверхсекретных документов Госдепа. Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США назначены на 18 мая. В США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет или смертная казнь.

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