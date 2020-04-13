Сингапур считался страной, победившей коронавирус. Но радость была преждевременной

На тот момент все прибывавшие должны были в обязательном порядке находиться на двухнедельном домашнем карантине. Но жившим с ними людям сказали, что они могут жить повседневной жизнью при условии отсутствия у кого-либо из них симптомов заболевания.

Хотя количество новых случаев увеличивалось постепенно, к середине марта их фиксировалось уже по нескольку десятков в день. В большинстве случаев заболевшие приехали из других стран или заразились от приехавших, однако впервые власти столкнулись с трудностями при отслеживании случаев заражения в стране.

По словам Тео, главной ошибкой стало то, что не было ограничено общение тех, кто вернулся в страну. Он признал, что сейчас о заболевании известно намного больше, чем в марте.

"Нам известно, что передача вируса без проявления симптомов вполне возможна. Она случается и, может быть, является основным фактором распространения Covid-19", - сказал он.

По его словам, это означает, что странам следует опираться на имеющуюся информацию с осторожностью. Например, не стоит полагаться на то, что у всех выздоровевших появляется иммунитет от заражения в будущем - уверенности в этом пока нет.

Какой урок можно вынести из сингапурского примера?

Проблема завоза вируса из других стран теперь решается тем, что всех прибывающих сразу отправляют в государственный карантин. Так как их стало намного меньше, количество зараженных приезжающих в последнее время не превышает десятка в день.

Во вторник в Сингапуре приняли новый закон, по сути вводящий частичные карантинные меры по всей стране, хотя само слово карантин в нем не упоминается напрямую.

Getty Images Знаменитые закусочные могут продавать еду только на вынос

Выходить из дома разрешается лишь при необходимости или для занятия спортом. Нарушителям грозит штраф до 7 тыс. долларов или тюремное заключение до полугода.

Профессор Йик-Йин Тео считает, что меры будут эффективными. При этом в краткосрочной перспективе темп новых заражений вполне может нарастать - это будет следствием того, что происходило в последние семь дней, а не свидетельством несостоятельности принятых мер.

Однако за прошедшую неделю в геометрической прогрессии выросло количество заражений среди рабочих-мигрантов. В стране работают сотни тысяч людей из более бедных стран, занятых в строительстве, судоходстве и обслуживании зданий.

Экономика Сингапура всецело зависит от этих рабочих, но условия работы не позволяют им соблюдать социальное дистанцирование.

Помимо этого рабочие, согласно законодательству, обязаны жить в общежитиях - частных зданиях, в которых могут находиться до 12 человек в комнате. Люди вынуждены пользоваться общим туалетом, душевой и кухней.