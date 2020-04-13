В Брюсселе погиб молодой парень, нарушавший карантин. Он убегал от полиции

Трагический случай произошел в Бельгии. 19-летний житель Брюсселя, нарушивший условия карантина, погиб, убегая от полиции.
Он катался на скутере, полиция его остановила, но он решил скрыться. В результате погони он врезался в один из преследовавших его автомобилей, пишет "Медуза".
События произошли в пятницу, 10 апреля, в коммуне Андерлехт.
За этими событиями последовали народные протесты - молодые люди начали выходить на улицы, забрасывать полицейских камнями, подожгли несколько машин.
В то же время семья погибшего призвала всех к спокойствию и соблюдению правил.
В ночь на воскресенье, 12 апреля, за участие в беспорядках были задержаны как минимум 45 человек. На утро полиция объявила, что взяла ситуацию в городе под контроль.
Бельгия входит в первую 10-ку стран, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19, введены строгие карантинные меры. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране - более 29 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 3600 человек.
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