Ломка по путешествиям. Чем себя занять?

В Латвии продлён режим ЧС. Многие из нас любят путешествовать, а некоторые даже не представляют жизни без этого. Пример того, как можно отлично провести время и дома, подаёт блогер "Маминого клуба" Ярослава.
(Тут и далее повествование ведётся от лица Ярославы)
Карантин нагрянул нежданно. События развивались настолько стремительно, что, вроде бы, вот ты занят по уши, а на следующий день - свободен. Думаю, многие не сразу смогли привыкнуть к новому распорядку дня - не надо никуда бежать или что-либо делать срочно. Можно не вскакивать в полседьмого утра, чтобы собрать дочку в садик, не надо идти на тренировку, по магазинам, по делам, потом бежать в сад, на развивашки и делать еще уйму других дел.
А если вдруг я позволяю себе денёк расслабиться - меня прямо угрызения совести начинают мучить, что ничего не делаю.
А тут карантин… в одночасье никуда не нужно идти и даже как бы положено сидеть дома и ничего не делать. "Ничего не делать" - это, конечно, громко сказано, дела всегда найдутся!
Вообще я домашний человек (как бы ни странно это звучало с учетом моей любви к путешествиям). Для меня бесцельные прогулки на площадке с дочкой - это просто пытка, когда день за днём одно и то же. И вот оно - время, когда приветствуется не гулять, и знаете что - я вдруг резко захотела гулять, путешествовать!
Прямо испытываю настоящую ломку - как же хочется куда-нибудь поехать!
Я полностью ЗА те меры, которые приняты, мы честно сидим дома, выходим на улицу только в случае крайней необходимости и с антисептиком в кармане.
Но как бы все равно надо время от времени выходить на свежий воздух, а то через пару недель сидения дома мы будем уже зеленые-призелёные.
Муж работает из дома, мы с дочкой пытаемся ему не мешать и заниматься теми домашними делами, которые были отложены в долгий ящик.
Как же это хорошо - не спешить. Я всегда везде спешу, даже если не опаздываю. А тут можно проснуться, когда захочется, и еще немного поваляться, пока дочка здоровается со своими игрушками, можно что-нибудь приготовить более вычурное, чем каждодневная еда (конечно, если продуктами успеешь закупиться), можно помыть то, что не собирался в ближайшей жизни мыть - например, плитку в ванной.
Дочка активно мне помогает - игрушки сами себя не помоют же.
А главное - все это делать можно размеренно, медленно.
Если дочка в садике, то встает в 7, днем спит и до 11 вечера ее не уложить. А так уже после первой недели на карантине она вошла в свой обычный режим - просыпается после 9 утра и в 9 вечера уже сопит. Такой режим для нас самый удобный. Дочка не спит днем, зато после 9 вечера у меня и у мужа есть еще немного времени для себя.
Мы пытаемся заниматься:
И переделали уже уйму разных поделок:
Я наконец-то научилась делать вывернутый колосок:
А выходные мы решили посвящать оздоровительным прогулкам на свежем воздухе, поэтому я ищу безлюдные места, чтобы сменить обстановку и не нарушать правила карантина.
Вот так мы готовимся к прогулкам на свежем воздухе - термос с горячим чаем - это то, что надо:
Итак, из возможных мест отдыха:
- море - людей не больше обычного, но на море много пространства - и как ни крути ближе 10 метров люди не подходят. Так что можно спокойно поковыряться в песочке, половить водичку ведерком, поуворачиваться от холодных волн;
Природные парки:
- парк Гауя. Здесь есть где развернуться;
- парк Кемери - но, наверно, там сейчас слишком мокро, так что стоит немного подождать с прогулками;
- парк Разнас;
- парк Слитере;
- и любые другие парки, озера, тропы.
Берегите себя!
Ярослава о себе:
"Всем привет! Меня зовут Ярослава. Мои увлечения - психология, творчество и путешествия. В будущем я вернусь к преподаванию психологии, а сейчас занимаюсь дочкой, иногда хожу на творческие мастер-классы. "Мамин клуб" подарил мне возможность писать, чему я несказанно рада, здесь я познакомилась с интересными людьми и узнала много нового обо всем, что связано с появлением ребенка и не только. Пишу я пока о наших семейных приключениях и путешествиях, но - это только начало!"
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