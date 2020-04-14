Ломка по путешествиям. Чем себя занять?

(Тут и далее повествование ведётся от лица Ярославы)

Карантин нагрянул нежданно. События развивались настолько стремительно, что, вроде бы, вот ты занят по уши, а на следующий день - свободен. Думаю, многие не сразу смогли привыкнуть к новому распорядку дня - не надо никуда бежать или что-либо делать срочно. Можно не вскакивать в полседьмого утра, чтобы собрать дочку в садик, не надо идти на тренировку, по магазинам, по делам, потом бежать в сад, на развивашки и делать еще уйму других дел.

А если вдруг я позволяю себе денёк расслабиться - меня прямо угрызения совести начинают мучить, что ничего не делаю.

А тут карантин… в одночасье никуда не нужно идти и даже как бы положено сидеть дома и ничего не делать. "Ничего не делать" - это, конечно, громко сказано, дела всегда найдутся!

Вообще я домашний человек (как бы ни странно это звучало с учетом моей любви к путешествиям). Для меня бесцельные прогулки на площадке с дочкой - это просто пытка, когда день за днём одно и то же. И вот оно - время, когда приветствуется не гулять, и знаете что - я вдруг резко захотела гулять, путешествовать!

Прямо испытываю настоящую ломку - как же хочется куда-нибудь поехать!

Я полностью ЗА те меры, которые приняты, мы честно сидим дома, выходим на улицу только в случае крайней необходимости и с антисептиком в кармане.

Но как бы все равно надо время от времени выходить на свежий воздух, а то через пару недель сидения дома мы будем уже зеленые-призелёные.

Муж работает из дома, мы с дочкой пытаемся ему не мешать и заниматься теми домашними делами, которые были отложены в долгий ящик.

Как же это хорошо - не спешить. Я всегда везде спешу, даже если не опаздываю. А тут можно проснуться, когда захочется, и еще немного поваляться, пока дочка здоровается со своими игрушками, можно что-нибудь приготовить более вычурное, чем каждодневная еда (конечно, если продуктами успеешь закупиться), можно помыть то, что не собирался в ближайшей жизни мыть - например, плитку в ванной.

Дочка активно мне помогает - игрушки сами себя не помоют же.

ФОТО: Из личного архива Ярославы

А главное - все это делать можно размеренно, медленно.