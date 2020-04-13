СГБ оценит слова Расначса о "не говорящих по-латышски подростках" в Иманте

Служба государственной безопасности (СГБ) получила от партии "Альтернатива" ("Alternative") заявление о высказывании бывшего министра юстиции Дзинтарса Расначса (VL-TB/LNNK), которое, по мнению партии, разжигает национальную и этническую рознь.
"Пока в России не будет чрезвычайного режима, потребители российской телевизионной пропаганды будут слоняться и плевать на все мероприятия самоизоляции в Риге.
Сегодня вечером детская игровая площадка была полна не говорящими по-латышски подростками и детьми безответственных мамочек. По всей Иманте так происходит?", -
написал Расначс 30 марта в Twitter.
По мнению партии, этим заявлением Расначс хотел подчеркнуть, что именно национальные меньшинства Латвии являются главными разносчиками вируса и способствуют распространению эпидемии. Партия заявляет, что это высказывание следует квалифицировать как нарушение ст. 78 Уголовного закона о разжигании национальной, этнической и расовой розни.
СГБ на время оценки высказывания Расначса от комментариев воздерживается.
Как сообщалось, Кабинет министров до 12 мая продлил объявленное в связи с пандемией Covid-19 чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд ограничений. На время чрезвычайного положения собираться в общественных местах без соблюдения дистанции 2 метра могут не более двух лиц, лица, проживающие в одном домохозяйстве, родители и несовершеннолетние дети, даже если они не живут вместе, коллеги по работе или по службе.
Родителям настоятельно рекомендуется во время пандемии не приводить детей на детские площадки.
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