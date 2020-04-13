Видео ⟩ 52-летняя дворник из Риги стала героиней программы "Давай поженимся!"

Главной героиней программы "Давай поженимся!", вышедшей в эфир в понедельник, 13 апреля, стала 52-летняя рижанка Жанна. Женщина работает дворником, а на шоу пришла искать свою любовь.
Сама Жанна гордится тем, что делает город чище и умеет прощать обиды, а также признается, что потенциальные женихи часто ее динамят.
В описании программы указано, что женщина не могла себе представить, что ее безобидный отказ избраннику в совместной встрече Нового года разобьет несколько сердец.
Жанна подчеркивает, что "не сможет ужиться рядом с грустным и молчаливым бородачом. А вот голубоглазый весельчак рабочей профессии, похожий на Александра Серова, вполне может рассчитывать на ее симпатию".
Лариса Гузеева поинтересовалась у женщины, как правильно поприветствовать "по-рижски". Жанна тут же нашлась и научила ведущую говорить "Sveiki".
Ведущие отметили, что у Жанны и ее дочери, приехавшей с ней на программу, на лице написано, что они европейские женщины. Кроме того, у них европейские паспорта и им легко путешествовать.
Жанна объяснила, что она работает дворником уже 11 лет и хочет что-то изменить в своей жизни.
Весьма эксцентричная дочь героини Людмила подчеркнула, что ее мама достойна встретить хорошего спутника жизни и обрести наконец настоящее женское счастье.
Напомним, ранее на программе "Давай поженимся!" побывали рижский блогер Яна Брук и телеведущая Елена Грицук.