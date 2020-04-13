Лесные пожары в Чернобыле приблизились к опасной зоне

По информации украинских правоохранителей, причиной возгорания стал поджог, личность злоумышленника уже установили. Пожар тушат более 390 человек и 90 единиц техники.

В понедельник по причине сильного ветра огонь распространился до железнодорожной станции, которая находится в четырех километрах от атомной электростанции.

Кроме того, горит трава на дамбе водохранилища-охладителя на правом берегу реки Припяти.

Академик Российской академии наук Борис Мясоедов выразил надежду, что пожарные справятся с огнем. "Но нужно помнить, что радиоактивные отходы – это негорючие вещества. Поэтому, конечно, нужно постараться не допустить огонь к хранилищу. Но, думаю, большой потенциальной опасности это тоже не представляет", - сказал он.

Напомним, недалеко от бывшей Чернобыльской АЭС уже несколько недель бушуют лесные пожары, вызывающие опасения о радиации, которая сохранилась в этой области с момента ядерной катастрофы более 30 лет назад.

Галерея: Пожары в Чернобыле

Катастрофа на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года - крупнейшее чрезвычайное происшествие в истории гражданской ядерной энергетики. В результате взрыва погибли 30 человек, а еще сотни позднее умерли в результате болезней, вызванных радиацией. Точное число жертв не установлено.

В радиусе 30 километров от АЭС были эвакуированы 350 000 человек, в этой зоне по-прежнему запрещено жить. Однако около 200 человек, несмотря на официальный запрет, вернулись в эту зону.