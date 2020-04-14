7 советов, как сделать пасхальные яйца красивыми и готовыми к праздничной "битве"

Какие они - лучшие пасхальные яйца? Яркие, блестящие, с твёрдой скорлупой. Предлагаем вам небольшие лайфхаки, которые помогут в покраске пасхальных яиц.
- Чтобы при варке не треснула скорлупа, яйцо должно быть только комнатной температуры;
- Перед покраской яиц их нужно помыть, чтобы они прокрасились равномерно;
- Выбирайте белые яйца, если хотите покрасить их в более светлые цвета, например, в жёлтый;
- Добавьте соли - скорлупа будет сильнее и у вас увеличится шанс победить в "пасхальной битве";
- Чтобы яйца, окрашенные в луковой шелухе, приобрели максимально яркий окрас, можно добавить шелуху красного лука;
- Также чтобы придать яйцам более интенсивный цвет, оставьте их в этой воде на ночь;
- После варки и после того, как яйца остынут смажьте их капелькой подсолнечного или сливочного масла, чтобы они красиво блестели.
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