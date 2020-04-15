"То, к чему я в некотором смысле призываю - посмотреть на этот кризис [в Беларуси] как на возможность увеличения объемов транзита. Почему? Если отношения Беларуси с Россией обострятся, она будет искать возможности для диверсификации транзита и экспорта. В результате могут быть использованы наши порты", - заявила в интервью исследователь Центра исследований политики Восточной Европы Беате Ливданска.

- Начну с вопроса о распространении Covid-19 в Беларуси в целом. Если я не ошибаюсь, со стороны правительства страны до сих пор было относительно негативное отношение к проблеме. Президент Лукашенко даже призвал людей работать в сельской местности, играть в хоккей и сказал, что водка убивает любой вирус. Такой правительственный сигнал не способствует распространению Covid-19?

- То, что Лукашенко сказал про водку и работу в поле, как и про то, что в стране нет паники, может указывать не столько на нежелание сеять панику, а в очередной раз - на его хозяйственный подход. Эта громкая риторика просто еще больше подчеркивает, каким он является лидером. На данный момент нет никаких признаков того, что в этой риторике что-либо может измениться. Это проявление его стремления сохранить позицию авторитарного лидера в обществе.

- Возможно, ты можешь объяснить нашим читателям, зрителям и слушателям - что на самом деле побуждает Лукашенко принять такую политику умаления важности проблем кризиса? Каковы основные причины?

- Прежде всего речь идет о сохранении своей позиции, чтобы не было никаких доказательств того, что лидер просто не в состоянии противостоять напряженности и справиться с ситуацией. Также здесь, безусловно, присутствуют экономические аспекты.

Если мы посмотрим на то, что происходит в Беларуси в экономическом контексте, то страна просто не в состоянии противостоять такому внешнему давлению. У нее нет подушки безопасности для реализации карантинной ситуации (как это сделали другие страны).

Лукашенко не может позволить, чтобы люди сидели дома во время карантина, а государство платило бы за это. Я думаю, что это прежде всего характеристики самого лидера, а также просто попытка жить в соответствии с ситуацией, чтобы поддерживать экономическую стабильность.

- Можем ли мы утверждать, что Лукашенко будет вынужден обратиться за помощью за рубеж - например, к России или Евросоюзу?

- Да, я думаю, что рано или поздно это обязательно произойдет. И все это докажут следующие две недели, потому что он объявил, что 16 апреля выступит перед народом и правительством. До тех пор, я думаю, у него есть четкий план сдерживания эпидемии. Однако изменится ли сам Лукашенко, его отношение, а также то, что он говорил о вирусе ранее - в этом я очень сомневаюсь.

- Если я не ошибаюсь, Беларусь начала переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита. Как ты думаешь, будет ли этот кредит в конце концов предоставлен? И какими в таком случае могут быть политические условия для Беларуси?

- Да, переговоры были начаты, но Лукашенко отклонил предложение МВФ, потому что эти очень простые условия, которые необходимо было бы выполнить для получения 900 миллионов долларов, полностью разрушили бы экономическую систему Беларуси. Лукашенко заявил, что не пойдет на компромисс ни при каких обстоятельствах, поскольку одним из условий МВФ было запретить государственное финансирование крупных белорусских компаний и приватизацию, которая сейчас проводится в больших масштабах.

- Ты сама упомянула, что экономика Беларуси не может противостоять давлению кризиса Covid-19. Однако получается, что давление со стороны МВФ будет в этом случае больше и Луашенко выбрал наименьшее зло?

- Да, потому что Лукашенко не может позволить себе прямо сейчас изменить экономическую модель страны из-за внешнего давления, которое, в свою очередь, приведет к экономическому коллапсу. Поэтому я могу согласиться с тем, что Лукашенко пытается выбрать наименьшее из зол, по крайней мере на данный момент.

- Может ли это наименьшее зло стать гравитацией в направлении России? Еще до начала кризиса Covid-19 шли дискуссии о едином российско-белорусском государстве во главе с Владимиром Путиным. Тогда Лукашенко сказал, что этого никогда не произойдет, но может ли кризис побудить Беларусь стать более снисходительной к России?

- На данный момент заявления Лукашенко в адрес России очень резкие. Пока что со стороны России немного тишины. Я думаю, что с приближением августовских выборов и обострением эпидемии Беларусь может вернуться к старой доброй стратегии баланса. Лукашенко может еще раз призвать Путина сесть за стол переговоров, чтобы договориться о хороших условиях для выживания Беларуси.

Что касается модели единого государства, в которой Путин мог бы стать президентом, - эти переговоры пока приостановлены. Думаю, что ближайшие месяцы будут решающими. Не исключено, что по мере ухудшения ситуации в России Путин может призвать Лукашенко снова сесть за стол переговоров и пересмотреть идею единого российско-белорусского государства.

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- Ты упомянула стратегию баланса. Если Лукашенко согласится сесть за стол переговоров с Путиным, сможет ли он одновременно что-то сигнализировать Евросоюзу? То есть если вы дадите нам то и это, то мы не пойдем в сторону России. Такой сценарий возможен?

- Да, конечно! Это то, что он делает постоянно. Вот почему я называю это стратегией баланса. Он всегда призывал сесть за один стол и Россию, и Евросоюз, и Китай.

Что касается России, то, несмотря на слова Лукашенко, сейчас это его главный и лучший друг.

Экономики обеих стран тесно связаны, и Лукашенко очень зависит от России. Он, конечно, будет сидеть за столом переговоров со всеми сторонами, но я не исключаю, что Россия будет все-таки в приоритете.

- Если мы снова перейдем к внутриполитическим вопросам Беларуси, согласна ли ты с тем, что Лукашенко скрывает истинные масштабы распространения Covid-19?

- Я согласна с тем, что Беларусь скрывает истинный масштаб болезни, и я также согласна с тем, что сказал президент Литвы - мы просто не можем верить тому, что белорусы в настоящее время говорят о Covid-19. Об этом свидетельствуют элементарные факты. В настоящее время случаи заражения в Минске отслеживаются, и с 3 или 4 апреля динамика заболеваемости увеличилась на целых 40-60 случаев в день. В свою очередь, регионы практически не контролируются. Более того, одна из врачей Витебской области, которая написала в своих социальных сетях, что количество случаев заражения намного выше, была вызвана в прокуратуру, чтобы объяснить, почему у нее такие взгляды. Конечно, ей очень любезно объяснили, что якобы ничего подобного не происходит.

- Разве такая политика сокрытия не представляет угрозу для соседних стран? Намного же легче координировать борьбу с вирусом, если ясно, что на самом деле происходит в каждой стране.

- Я с тобой согласна, но здесь, я думаю, стоит похвалить правительство Латвии, которое очень быстро закрыло свои внешние границы. А вот Литва еще долго осуществляла рейсы между Вильнюсом и Минском. Я думаю, что по крайней мере у нас все под контролем, и это будет доказано в ближайшие недели.

Однако, конечно, есть повод для беспокойства. Если эта пандемия будет проходить в абсолютно неконтролируемых масштабах, то это будет беспокоить не только нас и Литву, но и весь Европейский союз.

- А как насчет внутриполитических позиций Лукашенко? Если бы кризис действительно бесконтрольно распространялся, люди начали бы понимать, что заявления Лукашенко не соответствуют действительности?

- С точки зрения внутриполитической стабильности, вирус уже показал, насколько хрупка эта система реагирования на такие внешние угрозы и вызовы. Трудно сказать, в какой степени это может угрожать популярности Лукашенко, потому что все, что он делает в данный момент (со всеми заявлениями о том, что "у нас нет эпидемии и все под контролем"), может в какой-то степени указывать на то, как он пытается необычайным образом подавить панику в стране. Если мы посмотрим, что оппозиция пишет в социальных сетях и о чем говорят журналисты и врачи, то я думаю, что в ближайшие месяцы все это может перерасти в довольно сомнительную позицию для Лукашенко.

- Может ли все произойти как в лучших традициях тоталитаризма - заболевшие будут изолированы от общества, а потом и вовсе куда-то исчезнут?

- Не думаю, что до этого дойдет. Хотя ничего нельзя исключать. Думаю, что для Лукашенко важно в какой-то момент сесть за стол переговоров с Европейским союзом.

В свою очередь, для Европейского союза очень важно, чтобы Лукашенко освободил политзаключенных и в некотором смысле улучшил ситуацию с правами человека в стране.

- В контексте этой ситуации мы уже немного наметили проблемы Латвии. Скажи, означают ли проблемы Беларуси то, что в ближайшем будущем мы можем забыть о некоторых крупных проектах сотрудничества - например, в области транспорта, которые могли бы помочь развитию транспортных узлов нашей страны?

- Если мы посмотрим на оборот товаров и услуг в 2019 году, то Беларусь занимает 18-е место среди всех партнеров по внешней торговле. Так что если мы посмотрим на оборот в миллионах - он не слишком велик. При этом еще до начала этого кризиса шли очень активные переговоры о том, как мы можем увеличить объемы транзита через латвийские порты. Однако после начала кризиса Лукашенко не смог приехать в Латвию, поэтому эти переговоры немного затихли.

То, к чему я - в некотором смысле я призываю посмотреть на этот кризис как на возможность увеличения объемов транзита. Почему? Если отношения Беларуси с Россией обострятся, она будет искать возможности для диверсификации транзита и экспорта.

В результате могут быть использованы наши порты. Тем не менее нужно еще немного подождать. Даже если все останется как есть, мы понесем небольшие потери в экономическом отношении.

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- Если мы посмотрим на эту историю со стороны России, то Путин фактически принял аналогичную стратегию и решил не говорить о том, что происходит в стране. Так какова на самом деле будет роль Беларуси в преодолении Россией кризиса Covid-19?

- Путин сейчас сошел с политической сцены. Он передает власть правительству и региональным руководителям - чтобы те как-то сами справились со всей этой ситуацией. Лукашенко делает то же самое. Он сказал, что страну интересуют люди, а предприятия со своими сотрудниками, которые страдают от экономического кризиса, должны решать проблемы самостоятельно. Здесь есть определенное сходство с Путиным.

Если смотреть со стороны России, возможно, в какой-то момент мы увидим усиливающееся давление на Беларусь, чтобы они сели за стол переговоров и вернулись к проекту единого государства, упомянутому в интервью выше. Возможно, что в какой-то мере более слабая Беларусь полезна для Путина. Поэтому я не исключаю, что Путин также рассматривает эту ситуацию в Беларуси как некую возможность. Вопрос, конечно, также в том, как Путин справится с тем, что происходит в его стране, и в каком положении он будет находиться после кризиса.

ФОТО: EPA/Scanpix