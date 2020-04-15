Противогаз и Covid-19: чем опасны советские, из чего состоит фильтр и нужны ли они вообще?

Начнем с того, для чего Александр вообще распилил эти фильтры. Во-первых, он уже очень давно увлекается темой гражданской обороны.

Во-вторых, противогазы - это часть снаряжения добровольцев. У организации их несколько - на тот случай, если из леса нужно вынести останки умершего человека. Такое бывает очень редко, но случается. Волонтеры Bēzvests.lv просто по-человечески помогают сотрудникам ответственных служб вынести тело - например, если оно найдено глубоко в лесу. Чтобы не вдыхать запах разложившегося трупа, пока идешь километра три по лесу, добровольцы надевают противогазы.

Александр предупреждает, что не претендует на звание эксперта по противогазам - решение вскрыть парочку фильтров вызвано любопытством и актуальным сегодня вопросом личной защиты ввиду распространения коронавируса.

"Я решил разрезать два фильтра - один советский (ГП-5) 1987 года, второй - сделанный для армии НАТО в 1989 году. Фильтры по составу внутри одинаковые - активированный уголь и прокладка из волокнистого материала. Так вот. В советском намного меньше угля, а прокладка - желтая, трухлявая. В то время как в натовском - ткань белая, плотная, да и угля больше", - рассказал Александр, отметив, что корпус натовского фильтра - толще, более качественный по ощущениям.

Справа - часть фильтра ГП-5 1989 года выпуска, слева - фильтр для противогазов армий НАТО 1987 года ФОТО: rus.tvnet.lv

Александр узнал, что в советских фильтрах для противогазов ГП-5 содержится вредный для здоровья асбест. Кроме того, его заинтересовало, какой срок годности у произведенных в конце 80-х противогазов. На фильтре указана только дата выпуска.

Видео: Александр показал, что внутри фильтра противогаза

Асбест в фильтрах для советских противогазов действительно есть. И срок годности тоже - противогазы не вечные.

Это подтвердил капитан Янис Муцениекс, командир роты по защите от оружия массового поражения 1-й Рижской бригады Земессардзе. В интервью RUS.TVNET он рассказал, что советские противогазы, чаще всего ГП-5 [гражданский противогаз], производились в период с 1961 по 1989 год. Рекомендуемый срок хранения - 25 лет. Это значит, что пригодных для использования советских противогазов - нет.

Кроме того, срок годности зависит и от условий хранения.

"Фильтры, произведенные во время Второй мировой войны и после, в том числе и для ГП-5, изготавливались из целлюлозного картона с небольшим содержанием асбеста. Обычно количество вдыхаемого асбеста было несущественным, но оно могло увеличиться, если фильтр был испорчен в результате неправильного хранения и транспортировки", - рассказал капитан Муцениекс.

Касательно противогазов, произведенных для нужд армий НАТО, то, по стандарту, в них нет ни грамма асбеста, а срок годности - не более 10 лет при условии правильного хранения.

Сроки хранения очень важны, их игнорировать нельзя.

Когда заканчивается установленный производителем срок годности, никто не может гарантировать, что фильтр и противогаз сохранят свои защитные свойства. Это касается не только фильтров, но и самой резиновой маски, которая должна быть герметичной. Если человек решил все же надеть противогаз, оснащенный современным фильтром, маску нужно обработать дезинфицирующими веществами - человек же не знает, кто ее надевал, где она хранилась и т. д.

Спасет ли противогаз от Covid-19?

Муцениекс отмечает, что, несмотря на высокие свойства, способные помочь в защите от опасных биологических и химических веществ, противогаз не поможет, если человек не будет соблюдать правила гигиены.

Вирус может остаться на поверхности противогаза, снимая который, человек перенесет его на свои руки.

"Для защиты от Covid-19 не обязательно носить противогаз. Это то же самое, что охотиться на уток из пулемета. Если человек не работает с инфицированными, не работает в помещениях, где есть вирус, ему не нужны настолько серьезные средства защиты. Хватает частого мытья рук, дезинфекции и соблюдения дистанции. Также не надо прикасаться к глазам, тереть их, трогать рот грязными руками", - говорит капитан.

ФОТО: rus.tvnet.lv

Маски должны использовать только медики и те, кто работает с большим количеством людей.

Например, противогазы нужны военным и земессаргам, которые выполняют определенные задачи - по дезинфекции помещений или территории и т. д. И дело не только в безопасности подразделения, но и в том, чтобы не вдыхать дезинфицирующие средства.