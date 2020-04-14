В Кандаве находится необычный общественный туалет: он работает два дня в неделю

Общественный туалет в центре Кандавы у рыночной площади находится уже давно. Сначала это был платный туалет, а позднее он стал доступен жителям Латвии бесплатно.

Затем его на какое-то время закрыли, и с 1 ноября 2019 года у него установлено время работы - туалет доступен только по средам и пятницам.

"У нас в Кандаве среды и пятницы - дни рынка. Время работы туалета приспособлено к нему, так как он находится рядом. В остальные дни доступен биотуалет, расположенный в 80 метрах. Кроме того, есть туалет на автовокзале в 180 метрах, поэтому трудно представить, что в этом районе могут быть проблемы с туалетами", - рассказал Дуде.