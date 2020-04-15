Что форма ягодиц может рассказать о здоровье женщины?

Квадрат

Эта форма свидетельствует о слабых мышцах зада. "У таких людей жиры находятся в верхней половине задних мышц, ближе к бёдрам, что также создаёт "угловатый" вид. Исследования указывают, что накопления жира в районе талии увеличивают риск сердечных заболеваний", - отметила врач из Великобритании Джейн Леонард.

Однако это не значит, что у обладательниц такой формы тяжелые проблемы со здоровьем - слабые мышцы помогут укрепить упражнения и диета с уменьшенным содержанием жиров.

Овал

Это - оптимальная форма ягодиц. Однако это не исключает, что, возможно, наблюдается ожирение, но не критичной степени. Также считается, что у женщин с этой формой уровень гормонов стабильнее, а также настроение более устойчиво.

Сердце

"Опросы свидетельствуют, что большинство женщин хотят именно такие ягодицы", - сказала специалист. Хотя и многие дамы желают, чтобы эта часть тела была схожей на попу Ким Кардашьян, эта форма может указывать на нехватку женского гормона эстрогена.

Треугольник

"Эта форма ягодиц чаще всего наблюдается у женщин в годах - и она указывает на нехватку эстрогена. Из-за этого гормона тело начинает копить жиры не на попе, а других местах тела, например, на талии", - сказала Джейн Леонард. Таким дамам желателен план действий по укреплению мышц с помощью упражнений, а также лучше регулировать количество жиров в ежедневном рационе.