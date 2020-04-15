Ср, 15.04.2020
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"Золотое молоко": полезный латте из куркумы

ФОТО: depositphotos.com

Куркума-латте стал невероятно популярным напитком в Instagram, поскольку кроме неоспоримой пользы для здоровья он ещё и неплохо выглядит благодаря насыщенному золотистому цвету. К слову этот напиток так и называют "золотым молоком". 

Куркума — известна как прекрасное противовоспалительное, иммуномодулирующее и противораковое средство. 

Актриса Гвинет Пэлтроу является приверженицей здорового образа жизни уже много лет. Harper's bazaar приводит её рецепт латте на основе имбиря, куркумы и миндального молока.

Ингредиенты:

  • 1 чайная ложка свежей куркумы;
  • 1 чайная ложка очищенного и молотого имбиря;
  • 1 столовая ложка кокосового сахара;
  • 2 чайных ложки кокосового масла;
  • щепотка морской соли;
  • 1 стакан миндального молока.

Приготовление:

  1. В блендере тщательно перемешайте куркуму, имбирь, кокосовый сахар, кокосовое масло и щепотку морской соли.
  2. Миндальное молоко в маленькой кастрюле на среднем огне и доведите до кипения.
  3. Перелейте горячее это молоко в блендер и всё тщательно перемешайте. Затем всё - в чашку. Можно украсить напиток молотым чёрным перцем.

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