"Золотое молоко": полезный латте из куркумы

Куркума-латте стал невероятно популярным напитком в Instagram, поскольку кроме неоспоримой пользы для здоровья он ещё и неплохо выглядит благодаря насыщенному золотистому цвету. К слову этот напиток так и называют "золотым молоком".
Куркума — известна как прекрасное противовоспалительное, иммуномодулирующее и противораковое средство.
Актриса Гвинет Пэлтроу является приверженицей здорового образа жизни уже много лет. Harper's bazaar приводит её рецепт латте на основе имбиря, куркумы и миндального молока.
Ингредиенты:
- 1 чайная ложка свежей куркумы;
- 1 чайная ложка очищенного и молотого имбиря;
- 1 столовая ложка кокосового сахара;
- 2 чайных ложки кокосового масла;
- щепотка морской соли;
- 1 стакан миндального молока.
Приготовление:
- В блендере тщательно перемешайте куркуму, имбирь, кокосовый сахар, кокосовое масло и щепотку морской соли.
- Миндальное молоко в маленькой кастрюле на среднем огне и доведите до кипения.
- Перелейте горячее это молоко в блендер и всё тщательно перемешайте. Затем всё - в чашку. Можно украсить напиток молотым чёрным перцем.
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