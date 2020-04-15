Covid-19 и Пасха: верующих призвали молиться дома, яйца и куличи освящать не будут

Подавляющее большинство верующих в эти дни будет лишено возможности молиться в храме на богослужениях. Но из собора Рождества Христова будет организована прямая трансляция ночного Пасхального богослужения по телевидению LTV1 и по радио ЛР4. Будет прямая трансляция ряда богослужений из Рижского Вознесенского латышского прихода на телеканале Sportacentrs, а также прямые трансляции богослужений в интернете и из других приходов.

Не имея возможности молиться в храме, верующих призывают своевременно быть дома и не пропустить возможности дома помолиться за Пасхальным богослужением, совершаемом в храмах.

Храмы открыты между богослужениями весь день.

Каждый индивидуально в удобное для него время может прийти помолиться, поставить свечу, подать поминание. Находясь в храме все должны строго соблюдать установленное дистанцирование в 2 метра.

Чтобы все могли причаститься, во многих храмах совершаются дополнительные богослужения – обедницы, за которыми можно причаститься, а для тех, кто не сможет попасть в храм на богослужения, во многих храмах и после богослужения в Великий Четверг и в Великую Субботу до 12 часов дня можно индивидуально прийти, исповедоваться и причаститься.

Сенод сообщает, что церковное освящение яиц, куличей и других пасхальных снедей ничем незаменимо. В экстремальных условиях эпидемии ситуация такова, что как исключение в эту Великую Субботу не планируется освящать яйца, куличи и другие пасхальные снеди.