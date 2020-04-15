Иван Ургант: "Вы же видите, что происходит. Бабкина заболела, а она была у нас"

Говоря о работе, телеведущий отметил, что работающие в "Останкино" никуда не ходят, кроме студии, где снимается программа.

"У нас открыты все двери, никто не берется ни за какие ручки, мы стараемся не подходить друг к другу близко. Максимальное количество сотрудников переведено на удаленный режим", - рассказал Ургант.

По его словам, все студии и гримерки обрабатываются, беседа с гостями проходит на расстоянии.

"Вы же видите, что происходит. Надежда Бабкина заболела, а она была у нас в гостях", - подметил Иван.

В то же время на вопрос, не рассматривает ли команда вариант делать передачу из дома, он ответил, что ежедневную программу из дома делать сложно и пока рано об этом говорить.

Отметим, что по состоянию на 15 апреля, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина продолжает лечиться. "Надежда Георгиевна в сознании, проходит лечение, идет на поправку", — в беседе с РИА "Новости" сообщил директор театра "Русская песня" Антон Собянин. Как отмечает агентство, Бабкину поместили в больницу с пневмонией в начале апреля. Некоторое время артистка провела в искусственной коме, ее подключали к аппарату ИВЛ. В то же время по словам пресс-атташе театра "Русская песня" Александра Велора, коронавирус у нее не обнаружили.

Рассуждая о свободном от работы времени, Ургант признался, что за это время он не прочитал ни одной книги.

"Посмотрел много фильмов, но ничего не читал...

Зато все книги я расставил. Мы это время пережидаем на даче, а тут у меня много книг, и все они находились в чудовищном беспорядке.

Сейчас все на местах, и от этого мое желание их прочесть потихонечку начинает разгораться", - рассказал ведущий.

Также он добавил, что наконец взялся с детьми за сбор замка Гарри Поттера из Lego. По его словам, девочки посидели с папой "секунд сорок", а Иван продолжает собирать школу "Хоггвартс" четвертую неделю.