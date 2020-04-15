Иван Ургант: "Вы же видите, что происходит. Бабкина заболела, а она была у нас"

В четверг, 16 апреля, день рождения отмечает популярный телеведущий Иван Ургант. Накануне своего 42-летия в интервью "Комсомольской правде" он рассказал, как проходят его трудовые будни и как он проводит досуг в условиях пандемии коронавируса.
Говоря о работе, телеведущий отметил, что работающие в "Останкино" никуда не ходят, кроме студии, где снимается программа.
"У нас открыты все двери, никто не берется ни за какие ручки, мы стараемся не подходить друг к другу близко. Максимальное количество сотрудников переведено на удаленный режим", - рассказал Ургант.
По его словам, все студии и гримерки обрабатываются, беседа с гостями проходит на расстоянии.
"Вы же видите, что происходит. Надежда Бабкина заболела, а она была у нас в гостях", - подметил Иван.
В то же время на вопрос, не рассматривает ли команда вариант делать передачу из дома, он ответил, что ежедневную программу из дома делать сложно и пока рано об этом говорить.
Отметим, что по состоянию на 15 апреля, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина продолжает лечиться. "Надежда Георгиевна в сознании, проходит лечение, идет на поправку", — в беседе с РИА "Новости" сообщил директор театра "Русская песня" Антон Собянин.
Как отмечает агентство, Бабкину поместили в больницу с пневмонией в начале апреля. Некоторое время артистка провела в искусственной коме, ее подключали к аппарату ИВЛ. В то же время по словам пресс-атташе театра "Русская песня" Александра Велора, коронавирус у нее не обнаружили.
Рассуждая о свободном от работы времени, Ургант признался, что за это время он не прочитал ни одной книги.
"Посмотрел много фильмов, но ничего не читал...
Зато все книги я расставил. Мы это время пережидаем на даче, а тут у меня много книг, и все они находились в чудовищном беспорядке.
Сейчас все на местах, и от этого мое желание их прочесть потихонечку начинает разгораться", - рассказал ведущий.
Также он добавил, что наконец взялся с детьми за сбор замка Гарри Поттера из Lego. По его словам, девочки посидели с папой "секунд сорок", а Иван продолжает собирать школу "Хоггвартс" четвертую неделю.
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