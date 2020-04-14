Последние новости о состоянии Надежды Бабкиной: "В шею вставлена трубка, а питание через зонд"

Ранее прозвучавшие в СМИ новости об улучшении ее состояния не соответствуют действительности. Оказывается, до того как обратиться к медикам, певица две недели занималась самолечением. Это лишь усугубило ситуацию.

"Сознание у Надежды Георгиевны периодически проясняется, она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами... Другой возможности просто нет, потому что со 2 апреля она на искусственной вентиляции легких - в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд", - цитирует StarHit.ru источник в клинике.

Сообщается, что у 70-летней Бабкиной имеется ряд осложнений, в том числе гипертония и дефицит щитовидной железы. Экстремальное похудение артистки тоже могло подорвать ее иммунитет.

Напомним, 2 апреля в СМИ появились новости о госпитализации Надежды Бабкиной. У певицы подозревали коронавирус. Позже состояние звезды ухудшилось, ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.