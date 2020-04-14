Вт, 14.04.2020
С помощью алкоголя решал проблемы. Вернее, мне так казалось, что я решаю. Но на самом деле я их не решал, а делал их еще больше. И создавал новые. Костя, Анонимный Алкоголик
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • Последние новости о состоянии Надежды Бабкиной: "В шею вставлена трубка, а питание через зонд"

Последние новости о состоянии Надежды Бабкиной: "В шею вставлена трубка, а питание через зонд"

Надежда Бабкина

ФОТО: https://www.instagram.com/ngbabkina/?hl=en

Известная исполнительница Надежда Бабкина все еще находится в больнице. StarHit.ru сообщает, что артистка находится в очень тяжелом состоянии и подключена к системе ИВЛ.

Ранее прозвучавшие в СМИ новости об улучшении ее состояния не соответствуют действительности. Оказывается, до того как обратиться к медикам, певица две недели занималась самолечением. Это лишь усугубило ситуацию.

"Сознание у Надежды Георгиевны периодически проясняется, она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами... Другой возможности просто нет, потому что со 2 апреля она на искусственной вентиляции легких - в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд", - цитирует StarHit.ru источник в клинике. 

Сообщается, что у 70-летней Бабкиной имеется ряд осложнений, в том числе гипертония и дефицит щитовидной железы. Экстремальное похудение артистки тоже могло подорвать ее иммунитет. 

Напомним, 2 апреля в СМИ появились новости о госпитализации Надежды Бабкиной. У певицы подозревали коронавирус. Позже состояние звезды ухудшилось, ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ