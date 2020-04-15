"Только не сообщайте в Сиротский суд". В Яунциемсе задержали пьяную мать с 4,5 промилле

Женщина упала и не могла подняться. После проверки на алкоголь в ее выдохе было констатировано почти 4,5 промилле. Полицейские пришли к выводу, что она не способна позаботиться о своих детях.

Женщина извинялась и обещала больше никогда не поступать таким образом.

"Пожалуйста, не сообщайте в Сиротский суд. Девочка сейчас плачет. Я знаю, что я ошиблась, я больше так не буду делать", - клялась она представителям полиции.

Спустя какое-то время случайный прохожий сообщил полиции, что недалеко у забора уснул некий молодой мужчина. Им оказался отец детей.

Дойдя до автомобиля полиции, мужчина стал вести себя агрессивно - упрекать представителей правопорядка за их работу. Когда полицейские сказали, что теперь нужно думать, где оставить его детей, он начал кричать о том, что у детей все в порядке, при этом отмечая, что они вместе с женой находятся дома.

В результате на мужчине защелкнули наручники и поместили его за решетку.

Женщина сказала, что детей можно оставить у ее матери, которая живет недалеко. К бабушке детей отвез второй экипаж полиции. На женщину заведено административное дело за то, что она не исполняет свои родительские обязанности.

О ситуации проинформируют Сиротский суд.

Видео: Сюжет Degpunktā (на латышском языке)