Борьба с коронавирусом: поможет ли "Ноев ковчег" в Испании?

В борьбе с коронавирусом власти Испании разработали оригинальную программу самоизоляции. Гражданам, которые с большой вероятностью могут заразиться SARS-CoV-2 и стать его переносчиками, но по каким-то причинам не могут самоизолироваться дома, предлагается заселиться в специально подготовленные для этих целей гостиницы, общежития и базы отдыха. Проживание для таких постояльцев бесплатно, оплатить придется лишь частично питание. Эта программа министерства здравоохранения Испании получила название "Ноев ковчег".

Для кого предназначены испанские "ковчеги" самоизоляции

Программа испанского Минздрава - добровольная. Воспользоваться ей могут, прежде всего, медработники, которые в силу своей профессии постоянно находятся в контакте с заболевшими COVID-19 и могут заразиться сами или заразить своих близких.

К услугам "Ноева ковчега" могут прибегнуть и бессимптомные носители SARS-CoV-2, у которых при тестировании обнаружен вирус. Хотя явных признаков заболевания у таких людей нет, они опасны для окружающих. Могут рассчитывать на заселение в "ковчег" и люди, которые предположительно могли заразиться, но пока не получили результаты тестирования.

Самоизоляция в отеле: Мадрид против коронавируса

Как сообщили DW в пресс-службе Минздрава, программа еще находится "в начальной фазе". В каких-то регионах она уже работает, в других пока лишь готовят список гостиниц для размещения пациентов, а где-то от нее совсем отказываются. Отказались от "ковчегов" на Канарах, так как там мало заболевших и всех желающих изолироваться можно разместить в пустующих отделениях клиник.

Одной из причиной промедления в ряде регионов являются проблемы с финансированием проекта. Тем не менее, в автономных сообществах Арагон и Валенсия все готово для реализации "Ноева ковчега". Программа уже внедряется в Наварре и на Балеарских островах, а также в испанской столице. В Мадриде, где, по оценкам Минздрава, "сложилась особо сложная эпидемиологическая обстановка", под "ковчеги" уже отвели 21 гостиницу. В них пока расселили 1600 человек.

Жизнь в отеле из-за пандемии

С одним из них DW связалась по телефону. 38-летний Антонио уже две недели живет в превращенном в "ковчег" отеле-общежитии для аспирантов Мадридского университета, расположенном в столичном пригороде Посуэло. Он работает санитаром в одной из мадридских клиник, в его обязанности входит прием доставляемых на "скорой помощи" больных. "Когда началась эпидемия, у нас не было средств защиты - ни перчаток, ни масок, ни тем более костюмов. И я больше всего боялся не за себя, а за жену и детей - 6-летнюю Карлоту и 4-летнего Паблито, - рассказывает санитар. - Прихожу домой вечером - дети, как обычно, бросаются ко мне. Жена пытается их удержать, а я запираюсь в спальне. Дети ничего не понимают, плачут. Карлота кричит, что папа ее разлюбил. Паблито спрашивает, почему папа не целует его на ночь".