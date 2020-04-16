"Взрыв был такой, что вылетели окна". В многоквартирном доме в Риге взорвался электросамокат

ЧП произошло в доме на улице Мелидас. Один из местных жителей заряжал электрический самокат на лоджии своей квартиры. Подключенный к электрической розетке аккумулятор устройства начал дымить и неожиданно взорвался.

Местные сравнивают эксплозию со взрывом тяжелой артиллерии - у соседей дрожали окна, а из квартиры, где заряжался скутер, вылетела оконная рама.

"Услышала грохот и звук разбивающего стекла. Выбежала на свой балкон и увидела стекла с соседнего балкона. Все было разбито. Я сразу вызвала спасателей, объяснила ситуацию. Очень испугалась, что кто-то упал из окна", - передаче Degpunktā рассказала местная жительница Олеся.

Пожарным на месте происшествия предстояло потушить пламя - после взрыва на балконе загорелись личные вещи жильцов и потолок лоджии. Прибывшие на место происшествия медики из задымленных помещений вывели пожилую женщину, которая была доставлена в больницу.

Сообщается, что владелец электросамоката не пострадал.

"Насколько я знаю, этот электросамокат он купил "с рук". Но утверждать не могу, просто делюсь версией, которую слышала от других. И вот такой исход. Стекла вылетели, не знаю, живет ли там кто-то сейчас", - добавила журналистам Олеся.

Возможно, взрыв произошел из-за того, что нынешний или бывший владелец электросамоката нарушил заводские настройки устройства.

Видео: Сюжет Degpunktā (на латышском языке)