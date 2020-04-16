Гиалуроновая кислота: почему всё больше женщин принимает её внутрь

Прекрасная новость: "уколы красоты" есть, чем заменить. Различные добавки в виде таблеток и порошков окажут похожее действие!
Что это?
Первое, что нужно запомнить - гиалуроновая кислота - не кислота. Совсем. Говоря простым языком - это сахар, но если молекулярная масса столового сахара около 340 дальтонов, то гиалуроновой кислоты — от 600 тысяч до нескольких миллионов.
Польза
В нашем теле гиалуроновая кислота играет важную роль: сохраняет воду в тканях, а также является смазывающим веществом для суставов, пишет Harper's bazaar. То есть, она - уникальное средство для увлажнения кожи и тканей.
На этом не всё. Дело в том, что с годами наш организм всё меньше вырабатывает "гиалуронки". В свою очередь, дерматологи из Германии обратили внимание на значительное сокращение морщин и увеличение эластичности кожи как при использовании геля гиалуроновой кислоты на поверхности кожи, так и при приеме внутрь.
Где её взять?
Хорошая новость: наш организм вырабатывает гиалуроновую кислоту самостоятельно естественным путём.
Плохая новость: эта чудесная способность организма с годами идёт на спад, начиная с подросткового возраста.
Вывод: начинать восполнять ее нехватку нужно как можно раньше.
С чего начать? С средств по уходу! Берите те, которые содержат гиалуроновую кислоту или соли гиалуроновой кислоты.
Кроме этого гиалуроновую кислоту можно принимать в виде БАДов*.
*Биологически активные добавки
Стоит отдать предпочтение тем, БАДам, где гиалуроновая кислота стоит в одной строчке с коллагеном: эти вещества сильно усилят действие друг друга и придадут коже двойной заряд молодости и красоты.
Отдельно отметим, что существуют такие микроэлементы, которые дополнительно стимулируют синтез гиалуроновой кислоты. Что имеется ввиду? Включайте в свой рацион питания больше продуктов, содержащих магний и цинк. Именно они могут помочь увеличить объём вашей гиалуроновой кислоты, выработанной естественным путём, пишет zen.yandex.
В свою очередь, Cosmo напоминает, что гиалуроновая кислота отлично работает вместе с коллагеном, а лучшее время для их приёма – вечер. И не стоит забывать пить больше воды.
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