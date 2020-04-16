Гиалуроновая кислота: почему всё больше женщин принимает её внутрь

Что это?

Первое, что нужно запомнить - гиалуроновая кислота - не кислота. Совсем. Говоря простым языком - это сахар, но если молекулярная масса столового сахара около 340 дальтонов, то гиалуроновой кислоты — от 600 тысяч до нескольких миллионов.

Польза

В нашем теле гиалуроновая кислота играет важную роль: сохраняет воду в тканях, а также является смазывающим веществом для суставов, пишет Harper's bazaar. То есть, она - уникальное средство для увлажнения кожи и тканей.

На этом не всё. Дело в том, что с годами наш организм всё меньше вырабатывает "гиалуронки". В свою очередь, дерматологи из Германии обратили внимание на значительное сокращение морщин и увеличение эластичности кожи как при использовании геля гиалуроновой кислоты на поверхности кожи, так и при приеме внутрь.

Где её взять?

Хорошая новость: наш организм вырабатывает гиалуроновую кислоту самостоятельно естественным путём.

Плохая новость: эта чудесная способность организма с годами идёт на спад, начиная с подросткового возраста.

Вывод: начинать восполнять ее нехватку нужно как можно раньше.

С чего начать? С средств по уходу! Берите те, которые содержат гиалуроновую кислоту или соли гиалуроновой кислоты.

Кроме этого гиалуроновую кислоту можно принимать в виде БАДов*.

*Биологически активные добавки

Стоит отдать предпочтение тем, БАДам, где гиалуроновая кислота стоит в одной строчке с коллагеном: эти вещества сильно усилят действие друг друга и придадут коже двойной заряд молодости и красоты.

Отдельно отметим, что существуют такие микроэлементы, которые дополнительно стимулируют синтез гиалуроновой кислоты. Что имеется ввиду? Включайте в свой рацион питания больше продуктов, содержащих магний и цинк. Именно они могут помочь увеличить объём вашей гиалуроновой кислоты, выработанной естественным путём, пишет zen.yandex.

В свою очередь, Cosmo напоминает, что гиалуроновая кислота отлично работает вместе с коллагеном, а лучшее время для их приёма – вечер. И не стоит забывать пить больше воды.