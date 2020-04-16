Чт, 16.04.2020
То, что Лукашенко сказал про водку и работу в поле, как и про то, что в стране нет паники, может указывать не столько на нежелание сеять панику, а в очередной раз - на его хозяйственный подход. Исследователь Центра исследований политики Восточной Европы Беате Ливданска

Гиалуроновая кислота: почему всё больше женщин принимает её внутрь

ФОТО: pexels.com/ Andrea Piacquadio

Прекрасная новость: "уколы красоты" есть, чем заменить. Различные добавки в виде таблеток и порошков окажут похожее действие!

Что это?

Первое, что нужно запомнить - гиалуроновая кислота - не кислота. Совсем. Говоря простым языком - это сахар, но если молекулярная масса столового сахара около 340 дальтонов, то гиалуроновой кислоты — от 600 тысяч до нескольких миллионов.

Польза

В нашем теле гиалуроновая кислота играет важную роль: сохраняет воду в тканях, а также является смазывающим веществом для суставов, пишет Harper's bazaar. То есть, она - уникальное средство для увлажнения кожи и тканей.

На этом не всё. Дело в том, что с годами наш организм всё меньше вырабатывает "гиалуронки". В свою очередь, дерматологи из Германии обратили внимание на значительное сокращение морщин и увеличение эластичности кожи как при использовании геля гиалуроновой кислоты на поверхности кожи, так и при приеме внутрь.

Где её взять? 

Хорошая новость: наш организм вырабатывает гиалуроновую кислоту самостоятельно естественным путём.

Плохая новость: эта чудесная способность организма с годами идёт на спад, начиная с подросткового возраста. 

Вывод: начинать восполнять ее нехватку нужно как можно раньше. 

С чего начать? С средств по уходу! Берите те, которые содержат гиалуроновую кислоту или соли гиалуроновой кислоты. 

Кроме этого гиалуроновую кислоту можно принимать в виде БАДов*

*Биологически активные добавки

Стоит отдать предпочтение тем, БАДам, где гиалуроновая кислота стоит в одной строчке с коллагеном: эти вещества сильно усилят действие друг друга и придадут коже двойной заряд молодости и красоты.

Отдельно отметим, что существуют такие микроэлементы, которые дополнительно стимулируют синтез гиалуроновой кислоты. Что имеется ввиду? Включайте в свой рацион питания больше продуктов, содержащих магний и цинк. Именно они могут помочь увеличить объём вашей гиалуроновой кислоты, выработанной естественным путём, пишет zen.yandex. 

В свою очередь, Cosmo напоминает, что гиалуроновая кислота отлично работает вместе с коллагеном, а лучшее время для их приёма – вечер. И не стоит забывать пить больше воды.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ