Идеи, чем занять тоддлера, когда мама уже выдохлась

Мамин распорядок дня - заботы о доме, о детях, а теперь еще и работа удаленно... Вместе это - серьезная проблема, которая может привести к выгоранию.

Что, если ребенок закатывает истерику и требует играть (а это - последнее, о чем вы хотите думать сейчас)?

Есть несколько идей для развлечений, которые не потребуют вашего активного участия!

В доктора

На самом деле эта игра даже очень удобная. Вы пациент, лежащий в постели и страдающий от множества болезней. Тем временем маленький доктор должен быть терпеливым к пациенту, чтобы вылечить все болезни. А также соблюдать режим тишины - больным важно высыпаться! Это значит, что вы можете надеяться на отдых, ну хотя бы полчасика.

Ленивые прятки

Можно ли играть, не вставая с дивана? Оказывается, да! Суть игры довольно проста - вы сидите на диване, а ребенок прячется, пока вы не сосчитаете до десяти. Вы должны искать его, не покидая диван, просто громко комментируя, где он может прятаться.

Показ мод

У вас определенно есть сумка, коробка или полка, где хранится надоевшая одежда, собранная на благотворительность или для того, чтобы выбросить ее. Пусть ваш ребенок вживается в образ модельера, перебирая эту одежду и аксессуары.

Сундук с сокровищами

Эта игра потребует некоторой предварительной подготовки. Возьмите одну из своих старых сумок, которую вы давно хотели выбросить, и наполните ее карманы интересными вещами - это могут быть, например, брелок для ключей, цветные картинки, крышки от бутылок, ложки и т. д. Не забудьте о безопасности - важно, чтобы малыш не подвергался опасности, исследуя содержимое "сундука с сокровищами".

Игрушечная почта

Предложите вашему непоседе роль почтальона. Представьте, что вы заказали посылку с игрушечным зайцем, куклой или машинкой. Ребенок должен запомнить, что класть внутрь, найти подходящий предмет, завернуть посылку и доставить вам.

Игра на внимательность

Дайте ребенку любой ненужный журнал и попросите найти, например, столько-то букв А, Б или конкретное слово на страницах этого журнала. Найденные буквы или слова должны быть обведены. Мама немного отдохнет, а малыш потренирует терпение и внимание.

Салон красоты

Еще одна игра, в которую можно играть, не покидая диван. Вы пришли в салон красоты и хотите маникюр, педикюр, новую прическу. Справится ли маленький стилист?