Страстная пятница: что можно, а что нельзя делать в этот день

Во время Страстной недели верующие вспоминают события из Святого Писания. В пятницу Иисус был распят, и этот день посвящен воспоминаниям о его казни, снятии с Креста и погребении.

В церквях и храмах проходят богослужения, во время которых верующие молятся Высшим Силам, благодарят за поддержку и просят о защите и покровительстве.

Что можно делать в Страстную пятницу

Верующие с самого утра направляются в церкви, чтобы вместе помолиться перед ликом Господа со свечами в руках. После окончания службы каждый забирает домой двенадцать свечей.

Они символизируют отрывки из Святого Писания, и их расставляют дома во всех помещениях, чтобы избавиться от негативной энергетики, несущей болезни и горести.

С помощью свечей, принесенных из церкви горящими, можно узнать, есть ли в доме негативная энергия или вещи, причиняющие вред членам семьи. Для этого со свечой и молитвой обходят весь дом. В том месте или рядом с вещью, где свеча затрещит или сильно зачадит, есть плохая энергия. Вещь следует выкинуть или сжечь, а в месте скопления отрицательной энергии прочитать защитную молитву.

В пятницу хозяйки обязательно выпекают хлеб. Также вместе с хлебом готовят крестовые булочки, символ Страстной пятницы. В каждом доме такую булочку кладут рядом с иконами, и до следующей Страстной пятницы она охраняет дом и живущих в нем от любых невзгод.

От приема пищи в этот день, как правило, воздерживаются. Трапеза состоится лишь после того, как церковнослужители вынесут Плащаницу. Это полотно, на котором в полный рост изображен Иисус Христос во время погребальной церемонии.

По поверьям, в Страстную пятницу можно освятить в церкви кольцо. Оно будет охранять своего владельца от негатива и болезней в течение всего года.

Галерея: Христианский мир готовится к Пасхе (из архива TVNET)

Что нельзя делать в Страстную пятницу

* В этот день священники призывают верующих отказаться от пагубных привычек, злости и негатива.

* В пятницу не стоит заниматься домашними делами, которые отвлекают от размышлений, молитв и духовного развития.

Разрешены лишь те дела, которые необходимо выполнить для поддержания здоровья или иных потребностей.

* Считается, что в этот день нельзя выполнять работу, связанную с землей, протыкать почву острыми предметами. Этот обычай связан с воспоминаниями о муках Христа, которые он перенес во время распятия.

Это значит, что пахать, копать, боронить поля и участки не стоит, чтобы не навлечь на себя и свои семьи неприятности.

Во время Страстной пятницы стараются исключить любые увеселительные мероприятия, ведь день связан с печальным событием.

Это относится и к просмотру передач по телевизору или с помощью Интернет-технологий. В день скорби приветствуются молитвы, с помощью которых каждый может раскаяться в своих грехах и встать на путь исправления.

Прием пищи в этот день ограничен, и многие постящиеся в течение дня утоляют голод сушеными кусочками постного хлеба.

Считается, что люди, выдержавшие день без воды, смогут привлечь к себе счастье.

Галерея: Пасха! (из архива TVNET)