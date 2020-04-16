Чт, 16.04.2020
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Путин перенес парад в честь 9 мая. Но пообещал провести его в этом году

Владимир Путин, 16 апреля

ФОТО: AP/Scanpix

"Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 мая", - сказал президент России Владимир Путин во время заседания Совета по безопасности. 

Российский президент подчеркнул, что парад и все остальные мероприятия, которые должны были пройти в стране 9 мая, будут проведены в 2020 году, однако конкретных дат он не назвал.

Накануне перенести парад на другую дату попросили ветеранские организации.

"К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно", - говорилось в обращении ведущих российских ветеранских организаций.

О возможных датах празднования 75-летия победы в России ранее высказался председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. По его словам, перенести парад могут на 24 июня - "день, в который в 1945 году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова", либо на 3 сентября - в день окончания Второй мировой войны, писал "Интерфакс".

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