Путин перенес парад в честь 9 мая. Но пообещал провести его в этом году

Российский президент подчеркнул, что парад и все остальные мероприятия, которые должны были пройти в стране 9 мая, будут проведены в 2020 году, однако конкретных дат он не назвал.

Накануне перенести парад на другую дату попросили ветеранские организации.

"К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно", - говорилось в обращении ведущих российских ветеранских организаций.

О возможных датах празднования 75-летия победы в России ранее высказался председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. По его словам, перенести парад могут на 24 июня - "день, в который в 1945 году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова", либо на 3 сентября - в день окончания Второй мировой войны, писал "Интерфакс".