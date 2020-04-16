Путин перенес парад в честь 9 мая. Но пообещал провести его в этом году

"Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 мая", - сказал президент России Владимир Путин во время заседания Совета по безопасности.
Российский президент подчеркнул, что парад и все остальные мероприятия, которые должны были пройти в стране 9 мая, будут проведены в 2020 году, однако конкретных дат он не назвал.
Накануне перенести парад на другую дату попросили ветеранские организации.
"К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно", - говорилось в обращении ведущих российских ветеранских организаций.
О возможных датах празднования 75-летия победы в России ранее высказался председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. По его словам, перенести парад могут на 24 июня - "день, в который в 1945 году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова", либо на 3 сентября - в день окончания Второй мировой войны, писал "Интерфакс".
Covid-19 в России
- На утро 16 апреля в России зафиксировано почти 28 тысяч случаев заболевания Covid-19.
- Теперь коронавирус зафиксирован во всех регионах России.
- За последние сутки заболели еще 3448 человек, умерли 34 человека.
- Всего с начала распространения коронавируса в России умерли 232 заболевших, выздоровели 2304 человека.