Пт, 17.04.2020
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Интенсивность заболеваемости Covid-19 на 100 000 жителей: Рига не на первом месте

Иллюстрация

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

​Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) обобщил данные об интенсивности заболеваемости Covid-19 в конкретных краях и городах Латвии.

На данный момент самая высокая интенсивность Covid-19 зарегистрирована в Озолниекском крае - 100,3 заболевших на 100 000 жителей. Далее следует Гаркалнский край - 93,5 заболевших на 100 000 жителей. Тройку "лидеров" замыкает Бабитский край с 93,4 заболевшим на 100 000 жителей.

В Риге интенсивность Covid-19 за последние сутки немного возросла, достигнув 58,2 случаев на 100 000 жителей. 

ФОТО: SPKC

Среди новых зарегистрированных случаев заболевания двое в возрасте от 20 до 29 лет, трое - в возрастной группе от 60 до 69 лет. По-прежнему известно о 54 заболевших, возраст которых превышает 70 лет, а в группе от 40 до 49 лет сообщалось о 131 заболевшем. 

По-прежнему Covid-19 меньше всего болеют дети и молодые люди до 19 лет, хотя за последние сутки в этой возрастной группе выявлено два новых случая. До сих пор среди детей и молодых людей до 19 лет констатировано 39 случаев заболевания Covid-19 - 16 в возрасте до девяти лет и 23 в возрасте до 19 лет. 

  • Как сообщал RUS.TVNET, число людей, сдавших тест на Covid-19 за последние сутки, выросло до 1406 человек, инфекция выявлена только у девяти из них. 
  • На данный момент число больных Covid-19 в Латвии составляет 675 человек, с начала эпидемии анализ на наличие вируса сдали 31 302 человека. 
  • В больницах находятся 45 пациентов с Covid-19, у 42 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.
  • Из стационаров уже выписаны 57 пациентов, переболевших Covid-19.

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