Рижская дума не согласовала пикет против административной реформы

Рижская дума не согласовала заявку на пикет против рассмотрения в Сейме административно-территориальной реформы (АТР) и передала информацию в правоохранительные органы.
В думе заявили, что заявка отклонена в соответствии с решением правительства о том, что в период чрезвычайного положения в стране запрещены любые публичные мероприятия, в том числе собрания, пикеты и шествия.
До 12 мая в публичном городском пространстве не может быть согласовано ни одно подобное мероприятие.
Как сообщалось, заявку на акцию протеста против рассмотрения в Сейме АТР в период чрезвычайного положения подал генеральный секретарь Латвийской Зеленой партии Петерис Димантс.
По словам Димантса, в ней с соблюдением всех мер социального дистанцирования намерены были участвовать 200 человек.
Димантс изначально допускал, что акция не будет разрешена, и планировал подать заявку на индивидуальную акцию протеста у здания Сейма.
Он сообщил, что в мае планируется виртуальная акция протеста жителей Латвии, не поддерживающих АТР.
Димантс считает, что продвигать законопроект об АТР в период чрезвычайного положения бесчеловечно, так как людям сейчас запрещено собираться и обсуждать предложения депутатов по данному законопроекту. Он сослался на другие страны, которые в период пандемии приостановили реформы.
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