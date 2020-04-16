Рижская дума не согласовала пикет против административной реформы

В думе заявили, что заявка отклонена в соответствии с решением правительства о том, что в период чрезвычайного положения в стране запрещены любые публичные мероприятия, в том числе собрания, пикеты и шествия.

До 12 мая в публичном городском пространстве не может быть согласовано ни одно подобное мероприятие.

Как сообщалось, заявку на акцию протеста против рассмотрения в Сейме АТР в период чрезвычайного положения подал генеральный секретарь Латвийской Зеленой партии Петерис Димантс.

По словам Димантса, в ней с соблюдением всех мер социального дистанцирования намерены были участвовать 200 человек.

Димантс изначально допускал, что акция не будет разрешена, и планировал подать заявку на индивидуальную акцию протеста у здания Сейма.

Он сообщил, что в мае планируется виртуальная акция протеста жителей Латвии, не поддерживающих АТР.

Димантс считает, что продвигать законопроект об АТР в период чрезвычайного положения бесчеловечно, так как людям сейчас запрещено собираться и обсуждать предложения депутатов по данному законопроекту. Он сослался на другие страны, которые в период пандемии приостановили реформы.