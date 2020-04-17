Речь о поддержке: в Риге доставляют бесплатные обеды уставшим мамочкам

Авторы акции сделали вывод, что в случае, если нужно работать из дома и при этом помогать своим детям в учебном процессе, работать приходиться без остановки и без выходных. К мамочкам на помощь пришли предприниматели, которые предоставляют бесплатные обеды и даже привозят их домой, рассказали в программе 900 sekundes.

"Да, мамочки могут отдохнуть и купить себе продукты, а также заказать домой тёплый обед", - сказал предприниматель Габриэл Левин-Цафрир, который работает в ювелирной отрасли и финансирует этот проект.

Однако он поясняет, что главная мысль проекта - позаботиться об уставших мамах, у которых часто нет времени просто присесть и выпить кофе.

"Обратная связь была колоссальной! Было несколько комментариев, и после десятого комментария я от умиления не мог их читать: мамы писали, что мы помогли им и насколько это актуальная проблема", - рассказал Габриэл Левин-Цафрир.

Ещё один предприниматель, который участвует в акции - владелец проката автомобилей Андрей Тесменецкис. Когда из-за кризиса работы стало мало, он начал помогать в доставке бесплатных обедов мамочкам. Андрей Тесменецкис, который сейчас сменил ведущую роль в своей компании на курьерскую работу, доволен.

"Доставляя обеды, я действительно вижу, что да - мамочки устали, но они рады, что не одни и не остались один на один с ребёнком, без детского садика, без школы", - рассказал он, что большую радость доставляет видеть их отзывы.

Бесплатные обед в столице доставляются мама в течение одной недели, рассказала автор идеи Ксения Соловьева. По её мнению, тут речь идёт не о еде и нехватке денег:

"Это о поддержке, заботе и сердца к сердцу".

Если знаете или чувствуете, что какой-нибудь маме была бы важна эта поддержка, то с авторами проекта можно связаться по номеру телефона 28713889.

Видео: Сюжет 900 sekundes