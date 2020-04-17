Уже месяц дома: психотерапевт о том, как не сойти с ума в новых условиях

Поэтому важно и в то же время сложно посвятить качественное время только себе — книги, умные технологии или разговор со специалистом могут помочь.

Обратите внимание на свои чувства

По словам врача-психотерапевта Тараса Иващенко, в течение нескольких недель дома снижение физического контакта с близкими людьми и другие виды деятельности, такие как посещение общественных мероприятий или спортивных залов, могут нанести ущерб физическому и эмоциональному благополучию человека. В такие моменты важно не отвергать, а принимать то, что происходит, и весь новый опыт, который дает текущая ситуация.

Также очень важно смотреть на кризис как на возможность, признавая, что нынешняя ситуация является частью новой реальности, к которой мы можем адаптироваться.

"Проводя большую часть своего времени дома, рекомендуется придерживаться обычной рутины, как это было до установления ограничений, продолжая тратить время на себя и отдых. Если в прошлом свободное время проводилось с друзьями, то запрет на сбор можно использовать как возможность развить новые навыки и знания, например, получая новые навыки или слушая онлайн-курсы. Второй подход заключается в том, чтобы сосредоточиться на забытых развлекательных мероприятиях, таких как чтение книг или настольные игры, и кто знает, может быть, после окончания пандемии, будут развиваться новые и захватывающие привычки", — рассказывает Иващенко.

Найдите мотивирующие ритуалы

Психотерапевт предлагает взглянуть на сегодняшнюю ситуацию с новой точки зрения — прежде всего, оценивая то, на что мы, как личности, можем влиять, и то, на что мы не можем.

"Тревога может быть уменьшена, переключая наши мысли на вещи, которые находятся под нашим контролем. Это как шторм — мы не можем предотвратить его, но мы можем к нему подготовиться", — призывает Иващенко.

Чтобы уменьшить беспокойство, врач рекомендует уделять время расслабляющим занятиям, выбирая наиболее подходящие для Вас — дыхательные упражнения, медитацию, физическую активность, чтение книг или что-то еще — у каждого будет свое.

Не менее важно не забывать о ритуалах, которые помогут и телу, и разуму. В результате кризиса предложение различных профессиональных материалов в Интернете также расширилось, и предлагается бесплатно. Все, что Вам нужно, например, для занятий танцами, просмотром концерта любимого музыканта или прослушивания чтения стихов, это интернет-соединение и умное устройство. Кроме того, консультации специалистов всего лишь на расстоянии одного звонка, если Вы не можете справиться с эмоциями самостоятельно.

Не забудьте о движении

Не менее важно напоминать себе и своим близким о регулярных занятиях спортом — особенно в те дни, когда мы находимся только в помещении. В качестве помощника можно использовать умные часы, например, часы Samsung Galaxy Watch Active 2 контролируют частоту сердечных сокращений независимо от того, просыпается человек или спит, но после длительного периода неподвижности он напомнит Вам, что настало время для занятий. Ваш смартфон также может помочь следить за своим физическим здоровьем с помощью таких приложений, как Samsung Health, Endomondo, MyFitnessPal и других.

Будьте информированны, но осторожны

Иващенко также подчеркивает влияние постоянного поиска информации о новом коронавирусе на новостных порталах и в социальных сетях — это только усиливает чувство беспомощности и безысходности.

Таким образом, не осознавая этого, он может стать единственной темой для разговора с самыми близкими людьми, поэтому эксперт рекомендует ограничить потребление новостей. Не менее важно критически оценить источники, из которых мы узнаем информацию, потому что новости, отражающие реальность, обнадеживают, а слухи и неправда вызывают тревогу.

Оставайтесь на связи со сверстниками

Это время можно рассматривать как возможность оценить и проверить, что дают нам современные технологии — можно не только виртуально общаться друг с другом, но и работать, учиться, смотреть театральные представления или даже участвовать в онлайн-дискотеке с друзьями.

Вполне возможно, что часть новых ежедневных ритуалов останется и поможет после режима домашней изоляции.

Хотя виртуальное общение не заменяет физического контакта, оно временно является лучшей альтернативой, которую мы когда-либо имели.