Covid-19: Россия и США продолжают ставить новые рекорды

Россия

В Российской Федерации в минувшие сутки зарегистрировано 4070 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране - 32 008 случаев, сообщает "Медуза" со ссылкой на оперативный штаб по коронавирусу.

В минувшие сутки скончался 41 пациент с Covid-19 - это самое большое число летальных исходов за сутки, до сих пор зарегистрированное в России.

В Москве умерли 14 человек в возрасте от 29 до 88 лет. У большинства пациентов были и другие заболевания.

"Среди них - гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом. Трое из скончавшихся находились на лечении в частных клиниках, еще один - в федеральном медицинском центре", цитирует сообщение оперативного штаба телеканала "Дождь".

Всего с момента начала пандемии в России скончались 273 человека. Проведено почти два миллиона тестов.

США

Число официально зарегистрированных случаев Covid-19 в Соединенных Штатах Америки составляет более 667 800, сообщает AFP.

В США число умерших от Covid-19 достигло 32 917 человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Число летальных исходов увеличилось на 4491, что является крупнейшим скачком за один день с момента начала пандемии. Однако важно то, что эти числа предоставлены с расчетом "возможных" смертей от Covid-19, которые ранее не были внесены в официальные подсчеты.

Администрация Нью-Йорка на этой неделе сообщила, что увеличит официальную статистику по смертям от коронавируса на 3778 "возможных" случаев.

В общей сложности с учетом "возможных" смертей в четверг вечером Центр профилактики и контроля заболеваний США зарегистрировал 31 071 летальный исход с момента начала пандемии.

По числу жертв США занимают первое место в мире - за ними следует Италия с 22 170 летальными исходами, Испания - 19 130, Франция - 17 920.