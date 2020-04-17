Полиция завела еще 16 дел о несоблюдении ограничений

За прошедшие сутки полиция провела 1586 проверок соблюдения установленных на время чрезвычайного положения ограничений.

Большая часть нарушений, как и в предыдущие дни, была связана с несоблюдением ограничений на собрания людей и требований самоизоляции.

Нарушения были зафиксированы по всей стране.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством чрезвычайного положения, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, а для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.

Как сообщалось, на пасхальных выходных Госполиция впервые применила максимальный штраф в размере 2000 евро за несоблюдение требований карантина и самоизоляции. Некий мужчина был оштрафован дважды, ему придется заплатить 4000 евро.