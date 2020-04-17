Кенгарагс: Мужчину задержали за аферу со штрих-кодами, при обыске нашли марихуану

В конце марта Госполиция получила информацию от одного из магазинов в Кенгарагсе о подозрениях, что некий мужчина подделал три штрих-кода, таким образом купив три дрона по более низкой цене.
Подозреваемым оказался мужчина 1996 года рождения. В магазине он подошел к стенду с товаром, выбрал три дрона, на которые наклеил приготовленные заранее поддельные штрих-коды. Далее мужчина направился на кассу - за каждый дрон он заплатил примерно 200 евро. Оригинальная стоимость составляла 1200 евро за каждый дрон.
В ходе расследования стало известно, что позже мужчина все три дрона продал другим лицам - каждый примерно за 1000 евро.
Установив место нахождения мошенника, полицейские задержали его 7 апреля в Кенгарагсе. Также удалось вернуть один из дронов. Во время обыска в кармане мужчины были обнаружены 20 грамм марихуаны.
Отмечается, что мужчина уже попадал в поле зрения представителей правопорядка. Начат уголовный процесс в связи с кражей и незаконным хранением наркотических веществ.
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