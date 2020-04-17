Кенгарагс: Мужчину задержали за аферу со штрих-кодами, при обыске нашли марихуану

Подозреваемым оказался мужчина 1996 года рождения. В магазине он подошел к стенду с товаром, выбрал три дрона, на которые наклеил приготовленные заранее поддельные штрих-коды. Далее мужчина направился на кассу - за каждый дрон он заплатил примерно 200 евро. Оригинальная стоимость составляла 1200 евро за каждый дрон.

В ходе расследования стало известно, что позже мужчина все три дрона продал другим лицам - каждый примерно за 1000 евро.

Установив место нахождения мошенника, полицейские задержали его 7 апреля в Кенгарагсе. Также удалось вернуть один из дронов. Во время обыска в кармане мужчины были обнаружены 20 грамм марихуаны.

Отмечается, что мужчина уже попадал в поле зрения представителей правопорядка. Начат уголовный процесс в связи с кражей и незаконным хранением наркотических веществ.