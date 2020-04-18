Василиса Володина опубликовала список тех, кому сейчас страшнее, чем другим

"Человечество первый раз сталкивается с пандемией, с тотальным закрытием границ, с вынужденной полной изоляцией людей друг от друга и с таким всеохватным страхом за здоровье свое и близких, за будущее, которое кажется сейчас особенно неопределенным и пугающим.

Особенно сложны с эмоциональной точки зрения все эти события для людей, которые найдут свою дату рождения среди представленных мной в этом видео. Смотрите на бегущие строки с датами, ищите свою дату рождения - не пропустите", - призвала астролог, добавив, что для надежности видео можно останавливать, перематывать в начало или к концу, чтобы убедиться, что не пропустили.

"Итак, те, кто найдет себя в этом списке, должны знать:

ваша нервная система в течение всего 2020 года будет находиться под наибольшим давлением. (...) Именно вам тяжелее и страшнее сейчас жить, чем окружающим.

Увы, у вас больше поводов для перепадов настроения и нервных срывов, и потому вы больше других нуждаетесь в том, чтобы контролировать свои эмоции и настроение. (...)

Итак, еще раз, и это важно: все, кто нашел свою дату рождения в списке, - это те, чья нервная система на протяжении текущего года на пределе и нуждается в дополнительной помощи. Хотя кто в этом не нуждается сейчас? (...)

Умение нейтрализовать стресс - вообще базовое для современной жизни. Слишком много всегда - даже не в пору эпидемии - мы переживаем нагрузок, напряжения, социального давления...

В итоге и неврозы. Справиться с этим багажом, управлять своим настроением, чувствовать себя увереннее гораздо легче, если ты понимаешь закономерность природных циклов, космических циклов, в частности - лунных", - пояснила астролог.

Подробнее - на видео из Instagram Василисы Володиной: