ВИДЕО ⟩ "Я люблю тебя, жизнь". Финский полицейский исполнил советский хит и попросил оставаться дома

Тенор финской полиции Петрус Шредерус спел "Я люблю тебя, жизнь", чтобы донести послание правоохранительных органов страны: "Полиция надеется справиться с бедами повседневной жизни и продолжает рекомендовать оставаться дома и избегать тесных контактов".
В интернете набирает популярность видео полиции Финляндии - сотрудник правоохранительных органов исполняет по-фински известную советскую песню "Я люблю тебя, жизнь".
Оригинал песни хорошо известен в исполнении Марка Бернеса.
Смотрите видео и наслаждайтесь вокалом!
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