ВИДЕО ⟩ "Я люблю тебя, жизнь". Финский полицейский исполнил советский хит и попросил оставаться дома

В интернете набирает популярность видео полиции Финляндии - сотрудник правоохранительных органов исполняет по-фински известную советскую песню "Я люблю тебя, жизнь".

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