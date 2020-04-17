Сб, 18.04.2020
Как только я научился ходить, тут же освоил, как под правильной "елочкой" вырыть нужную могилку, а дорогу до ближайшего кладбища находил с закрытыми глазами. Роланд Виркс, журналист TVNET
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  • "Я люблю тебя, жизнь". Финский полицейский исполнил советский хит и попросил оставаться дома

ВИДЕО ⟩ "Я люблю тебя, жизнь". Финский полицейский исполнил советский хит и попросил оставаться дома

ФОТО: AFP/SCANPIX

Тенор финской полиции Петрус Шредерус спел "Я люблю тебя, жизнь", чтобы донести послание правоохранительных органов страны: "Полиция надеется справиться с бедами повседневной жизни и продолжает рекомендовать оставаться дома и избегать тесных контактов".

В интернете набирает популярность видео полиции Финляндии - сотрудник правоохранительных органов исполняет по-фински известную советскую песню "Я люблю тебя, жизнь".

Оригинал песни хорошо известен в исполнении Марка Бернеса.

Смотрите видео и наслаждайтесь вокалом!

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