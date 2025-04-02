Сбор подписей: нужна система экстренного оповещения при поиске пропавших людей

Автором инициативы указана Йоланта Лоскутова. Поводом для ее создания стал трагический случай, произошедший в феврале в Лендской волости Резекненского края, где пропал и позже был найден мертвым двухлетний мальчик. По словам Лоскутовой, многие люди узнали о поисках лишь под вечер - слишком поздно.

"Если бы в стране существовала система SMS-оповещения, гораздо больше людей своевременно узнали бы о необходимости помочь. У маленького мальчика было бы куда больше шансов быть найденным и спасенным", - убеждена автор инициативы.

Она подчеркивает: каждый год в Латвии пропадают люди, в том числе дети, и в поисках часто критически важна каждая минута - от нее зависит, будет ли человек найден живым. Сегодня общество нередко узнает о поисках слишком поздно, и те, кто был бы готов присоединиться, просто не получают информации вовремя.

Поэтому инициатива предлагает создать государственную систему SMS-оповещений, которая автоматически рассылала бы короткие сообщения на телефоны жителей в случае пропажи человека - особенно, если речь идет о несовершеннолетних. Такие сообщения должны содержать основную информацию о пропавшем, место, где он был замечен в последний раз, и призыв обращать внимание на свое окружение, а при необходимости - подключаться к поисковым мероприятиям.

Лоскутова поясняет: подобные решения уже успешно действуют в других странах. Например, система AMBER Alert в США и ряде стран Европы. Это мог бы быть шаг, способный спасти чью-то жизнь, уверена автор идеи. Она призывает государственные учреждения как можно скорее приступить к созданию такой системы в сотрудничестве с операторами мобильной связи и службами безопасности, чтобы обеспечить быструю и эффективную передачу важнейшей информации.

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