Сб, 18.04.2020
В защите жарко, хочется воды, плохо видно. В туалет ходить нельзя, пить и есть тоже. На всякий случай у нас лежат взрослые памперсы, некоторые ими уже пользуются. Но в них под костюмом сразу становится еще жарче, появляются проблемы с кожей, опрелости. Виталий Гусаров, главврач центра имени Пирогова

Ограничения в связи с Covid-19 ударили и по другим респираторным заболеваниям

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Благодаря ограничениям, введенным для предотвращения распространения нового коронавируса Covid-19, уменьшилась заболеваемость другими респираторными инфекциями, сообщил агентству LETA директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Он отметил, что по сравнению с предыдущими годами нынешней весной гораздо меньше распространяются другие инфекции дыхательных путей.

Эпидемия гриппа закончилась уже месяц назад, что также значительно раньше, чем в другие годы.

По словам Перевощикова, уменьшение заболеваемости инфекциями дыхательных путей произошло благодаря социальному дистанцированию и другим мерам, которые соблюдают люди.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 30 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 712 человек.

В том числе Covid-19 выявлен у 18 человек в приюте "Синий крест".

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 1860 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 34 697 человек.

В больницах находятся 37 пациентов с Covid-19, у 32 заболевание средней тяжести, пять человек - в тяжелом состоянии.

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