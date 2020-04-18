Ограничения в связи с Covid-19 ударили и по другим респираторным заболеваниям

Благодаря ограничениям, введенным для предотвращения распространения нового коронавируса Covid-19, уменьшилась заболеваемость другими респираторными инфекциями, сообщил агентству LETA директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.
Он отметил, что по сравнению с предыдущими годами нынешней весной гораздо меньше распространяются другие инфекции дыхательных путей.
Эпидемия гриппа закончилась уже месяц назад, что также значительно раньше, чем в другие годы.
По словам Перевощикова, уменьшение заболеваемости инфекциями дыхательных путей произошло благодаря социальному дистанцированию и другим мерам, которые соблюдают люди.
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 30 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 712 человек.
В том числе Covid-19 выявлен у 18 человек в приюте "Синий крест".
Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 1860 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 34 697 человек.
В больницах находятся 37 пациентов с Covid-19, у 32 заболевание средней тяжести, пять человек - в тяжелом состоянии.
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