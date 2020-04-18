Ограничения в связи с Covid-19 ударили и по другим респираторным заболеваниям

Он отметил, что по сравнению с предыдущими годами нынешней весной гораздо меньше распространяются другие инфекции дыхательных путей.

Эпидемия гриппа закончилась уже месяц назад, что также значительно раньше, чем в другие годы.

По словам Перевощикова, уменьшение заболеваемости инфекциями дыхательных путей произошло благодаря социальному дистанцированию и другим мерам, которые соблюдают люди.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 30 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 712 человек.

В том числе Covid-19 выявлен у 18 человек в приюте "Синий крест".

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 1860 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 34 697 человек.

В больницах находятся 37 пациентов с Covid-19, у 32 заболевание средней тяжести, пять человек - в тяжелом состоянии.