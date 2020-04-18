Сб, 18.04.2020
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"Повезем вас как скот": СГБ оценит листовки с высказываниями в адрес русскоязычных в Золитуде

ФОТО: Facebook/Zolitude Inc.

Служба государственной безопасности (СГБ) рассмотрит случай в Золитуде, где в почтовые ящики одного из многоквартирных домов были брошены листовки с враждебными высказываниями в адрес русскоязычных жителей, сообщили агентству LETA в учреждении.

Более подробных комментариев в СГБ не предоставили.

В листовках, изображение которых размещено в группе Zolitude Inc. в Facebook, говорилось: "Дорогие русскоязычные соседи! Если вам не нравится латышский язык, латышская культура и Латвия, то вас ждут в родной России! Вагоны для скота уже подготовлены, и в Россию повезем вас как скот. Будете жить в палатках круглый год".

Судя по посту в Facebook, дом, жители которого получили листовки, находится на улице Русес.

Уголовный закон за разжигание национальной, этнической и расовой розни предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

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