Елизавета II отказалась от салюта в честь своего дня рождения

Королева Великобритании Елизавета II попросила не устраивать салют в честь ее дня рождения во вторник, 21 апреля.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Sky News, по мнению королевы, салют "не является подобающим в нынешних обстоятельствах".
По информации телеканала, это означает, что залпы пушек в день рождения Елизаветы II не будут звучать впервые за все 68 лет ее царствования.
В свою очередь флаги Великобритании на госучреждениях будут вывешены согласно принятому протоколу.
В этом году королева ограничится символическим празднованием в узком кругу, но опубликует свой традиционный пост в социальных сетях.
21 апреля королеве Елизавете II исполнится 94 года.
Напомним, Великобритания - одна из стран, наиболее пострадавших в результате пандемии Covid-19. Страна занимает пятое место в списке эпидемиологически неблагоприятных стран, там скончались уже более 14 тысяч заболевших новым коронавирусом человек.
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