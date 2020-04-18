Елизавета II отказалась от салюта в честь своего дня рождения

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Sky News, по мнению королевы, салют "не является подобающим в нынешних обстоятельствах".

По информации телеканала, это означает, что залпы пушек в день рождения Елизаветы II не будут звучать впервые за все 68 лет ее царствования.

В свою очередь флаги Великобритании на госучреждениях будут вывешены согласно принятому протоколу.

В этом году королева ограничится символическим празднованием в узком кругу, но опубликует свой традиционный пост в социальных сетях.

21 апреля королеве Елизавете II исполнится 94 года.

Напомним, Великобритания - одна из стран, наиболее пострадавших в результате пандемии Covid-19. Страна занимает пятое место в списке эпидемиологически неблагоприятных стран, там скончались уже более 14 тысяч заболевших новым коронавирусом человек.