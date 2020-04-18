Сб, 18.04.2020
В защите жарко, хочется воды, плохо видно. В туалет ходить нельзя, пить и есть тоже. На всякий случай у нас лежат взрослые памперсы, некоторые ими уже пользуются. Но в них под костюмом сразу становится еще жарче, появляются проблемы с кожей, опрелости. Виталий Гусаров, главврач центра имени Пирогова

Елизавета II отказалась от салюта в честь своего дня рождения

Королева Елизавета II

ФОТО: George Rogers/SIPA / George Rogers/SIPA

Королева Великобритании Елизавета II попросила не устраивать салют в честь ее дня рождения во вторник, 21 апреля.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Sky News, по мнению королевы, салют "не является подобающим в нынешних обстоятельствах".

По информации телеканала, это означает, что залпы пушек в день рождения Елизаветы II не будут звучать впервые за все 68 лет ее царствования.

В свою очередь флаги Великобритании на госучреждениях будут вывешены согласно принятому протоколу.

В этом году королева ограничится символическим празднованием в узком кругу, но опубликует свой традиционный пост в социальных сетях.

21 апреля королеве Елизавете II исполнится 94 года.

Напомним, Великобритания - одна из стран, наиболее пострадавших в результате пандемии Covid-19. Страна занимает пятое место в списке эпидемиологически неблагоприятных стран, там скончались уже более 14 тысяч заболевших новым коронавирусом человек.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ