Православные пасхальные богослужения покажут по телевидению

В связи с эпидемией Covid-19 богослужения пройдут без физического присутствия верующих.

Из кафедрального собора Рождества Христова в Риге будет организована трансляция ночной службы на телеканале LTV1 и на радиостанции LR4.

На канале Sportacentrs пройдет трансляция нескольких богослужений из храма Вознесения Господня в Риге, также планируется трансляция богослужений других православных общин в интернете.

В то же время Дементьева сообщила, что церкви будут открыты весь день между службами. Поэтому каждый может в удобное для себя время прийти помолиться и поставить свечи, однако, находясь в церкви, необходимо строго соблюдать дистанцию два метра.

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр поздравил верующих с праздником

"С великой радостью приветствую всех вас вечно живым и жизнеутверждающим пасхальным приветствием, в котором заключается вся наша вера, наши надежда и утешение", - говорится в обращении митрополита.

"Сегодня, к сожалению, среди людей распространились чрезмерное увлечение благами мира сего, стремление к почету и славе, отсутствие глубокой веры, истинной любви, милосердия и подлинно добрых дел. Бог и церковь уходят на последнее место. Из истории известно, что попущение скорбей и болезней всегда было напоминанием человеку, что жизнь - это великий дар божий людям.

В постигших нас испытаниях мы видим, как зыбка и неустойчива земная жизнь человека", - подчеркнул митрополит.

Глава Латвийской православной церкви отметил, что сегодня, когда мир находится во власти пандемии, нельзя впадать в отчаяние и поддаваться панике. Он призвал верующих молиться, чтобы "милосердный воскресший Господь услышал наши молитвы и избавил каждого из нас, наше государство, руководство, весь народ и нашу Святую Церковь, её архиереев, духовенство, монашествующих и причетников и всех людей любого возраста и в любом месте от опасной эпидемии и сохранил бы всем жизнь".

Также митрополит призвал всех выполнять все распоряжения правительства и гигиенические рекомендации медиков.

"Будем относиться серьёзно, с милосердием и вниманием друг к другу и к каждому человеку", - говорится в обращении.

"В эти святые праздничные дни мы особо молимся о тех, кто болен, о тех, кто исполняет свой врачебный долг и, рискуя своей жизнью, помогает другим. Да пошлёт им и всем нам милосердный Господь свою укрепляющую благодать и помощь!" - сказал Александр.

"Всю вручённую мне Богом вселатвийскую паству сердечно поздравляю со светлым праздником Пасхи Христовой, молюсь о здравии и спасении всех вас. Желаю всем мира, радости, христианского взаимопонимания, крепкого здравия, спасения душевного и неоскудевающей божией помощи", - заключил митрополит.