Видео ⟩ Влетишь, так не вылезешь: на свежем шоссе у Вангажи вместо оврага теперь ущелье

В новом выпуске передачи Zebra ее ведущий Паул Тимротс указал на место, где водителям теперь стоит быть особенно внимательными.

ФОТО: скриншот видео

Таким стал недавно отремонтированный участок дороги у Вангажи на Видзмеском шоссе. Сейчас там все еще продолжаются ремонтные работы и транспортный поток медленнее, чем обычно, но настанет день, когда ограничения снимут, и тогда все, кто едет в направлении Сигулды и назад, смогут насладиться ровным скольжением по гладкому асфальту.

Но не все так здорово, как выглядит. По мнению Паула Тимротса, мода на создание оврагов достигла в Латвии своего апогея - после ремонта они стали словно ущелье.

Если при ДТП машина угодит в такой овраг и водитель не убьется от удара о противоположную его сторону, то вылезти оттуда самостоятельно он точно не сможет, считает эксперт.