Вс, 19.04.2020
В защите жарко, хочется воды, плохо видно. В туалет ходить нельзя, пить и есть тоже. На всякий случай у нас лежат взрослые памперсы, некоторые ими уже пользуются. Но в них под костюмом сразу становится еще жарче, появляются проблемы с кожей, опрелости. Виталий Гусаров, главврач центра имени Пирогова
  • RUS TVNET
  • Гибрид
  • Авто
  • Влетишь, так не вылезешь: на свежем шоссе у Вангажи вместо оврага теперь ущелье

Видео ⟩ Влетишь, так не вылезешь: на свежем шоссе у Вангажи вместо оврага теперь ущелье

ФОТО: скриншот видео

Ремонт дороги - дело хорошее, особенно если с шоссе пропадают ямы и улучшается безопасность движения. Но как отнестись к ремонту дороги, в результате которого у обочины образовалось настоящее ущелье? 

В новом выпуске передачи Zebra ее ведущий Паул Тимротс указал на место, где водителям теперь стоит быть особенно внимательными. 

ФОТО: скриншот видео

Таким стал недавно отремонтированный участок дороги у Вангажи на Видзмеском шоссе. Сейчас там все еще продолжаются ремонтные работы и транспортный поток медленнее, чем обычно, но настанет день, когда ограничения снимут, и тогда все, кто едет в направлении Сигулды и назад, смогут насладиться ровным скольжением по гладкому асфальту. 

Но не все так здорово, как выглядит. По мнению Паула Тимротса, мода на создание оврагов достигла в Латвии своего апогея - после ремонта они стали словно ущелье.

Если при ДТП машина угодит в такой овраг и водитель не убьется от удара о противоположную его сторону, то вылезти оттуда самостоятельно он точно не сможет, считает эксперт. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ