Видео ⟩ Влетишь, так не вылезешь: на свежем шоссе у Вангажи вместо оврага теперь ущелье

Ремонт дороги - дело хорошее, особенно если с шоссе пропадают ямы и улучшается безопасность движения. Но как отнестись к ремонту дороги, в результате которого у обочины образовалось настоящее ущелье?
В новом выпуске передачи Zebra ее ведущий Паул Тимротс указал на место, где водителям теперь стоит быть особенно внимательными.
Таким стал недавно отремонтированный участок дороги у Вангажи на Видзмеском шоссе. Сейчас там все еще продолжаются ремонтные работы и транспортный поток медленнее, чем обычно, но настанет день, когда ограничения снимут, и тогда все, кто едет в направлении Сигулды и назад, смогут насладиться ровным скольжением по гладкому асфальту.
Но не все так здорово, как выглядит. По мнению Паула Тимротса, мода на создание оврагов достигла в Латвии своего апогея - после ремонта они стали словно ущелье.
Если при ДТП машина угодит в такой овраг и водитель не убьется от удара о противоположную его сторону, то вылезти оттуда самостоятельно он точно не сможет, считает эксперт.
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