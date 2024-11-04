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В окрестностях Риги и Огре местами обледенели автомобильные дороги

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Стекло автомобиля в холодную погоду
Стекло автомобиля в холодную погоду Фото: dies-irae/Shutterstock

Сегодня утром дороги в окрестностях Риги и Огре местами скользкие, сообщили агентству LETA в Latvijas Valsts ceļi.

Водителей призывают быть осторожными и выбирать соответствующую скорость движения и дистанцию. В переменчивых погодных условиях, характерных для межсезонья, дороги могут скользкими по утрам, поэтому водителям не стоит откладывать и уже сейчас, не дожидаясь 1 декабря, оборудовать свои автомобили зимними шинами.

Сложные дорожные условия на главных государственных дорогах наблюдаются на Валмиерском шоссе (A3) от Мурьяни до моста через Браслу, на Даугавпилсском шоссе (A6) от Саулесдарзса до Пиекални и на дороге Тинужи - Кокнесе (P80) от Тинужи до поворота на Скривери.

По региональным дорогам движение осложнено в районе Огре.

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