В понедельник, 28 октября, около 21:30 Рижская муниципальная полиция получила звонок от женщины, которая заблудилась в центре Риги и не может вспомнить, где оставила свой автомобиль. На место был направлен ближайший экипаж Центрального управления.
Женщина заблудилась в центре Риги и потеряла свой автомобиль
Прибывшие на место полицейские встретили вызвавшую полицию женщину, которая сказала, что пару часов назад припарковала свой автомобиль на одной из стоянок Rīgas satiksme, но не помнила точный адрес, зная только номер парковочного терминала, в котором платила за использование парковки.
Женщина рассказала, что не живет в Риге, поэтому не знает окрестностей.
По номеру терминала сотрудникам полиции удалось установить возможное местонахождение транспортного средства, и уже через минуту женщину успешно доставили к своему автомобилю.
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