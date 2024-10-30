Женщина заблудилась в центре Риги и потеряла свой автомобиль

Прибывшие на место полицейские встретили вызвавшую полицию женщину, которая сказала, что пару часов назад припарковала свой автомобиль на одной из стоянок Rīgas satiksme, но не помнила точный адрес, зная только номер парковочного терминала, в котором платила за использование парковки.