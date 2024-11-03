Из-за эвакуации грузовика частично было закрыто Видземское шоссе под Аугшлигатне

В 12:20 движение было восстановлено.

Сообщение о закрытии шоссе было опубликовано незадолго до 11 часов, в 11:40 движение восстановили по одной полосе, в свою очередь в 12:20 оно было восстановлено полностью.

⚠️🚔 Uz kravas automašīnas evakuācijas darbu laiku slēgta Vidzemes šoseja starp Augšlīgatni un Ieriķiem (A2, 68. km), informē @Valsts_policija. Apbraukšana pa autoceļu Līgatne-Līgatnes papīrfabrika-Drabeši. Brauciet uzmanīgi! pic.twitter.com/pMwZNa5HgV — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 3, 2024

Как порталу TVNET рассказала представитель Госполиции Мадара Шершнева, грузовик выехал в кювет. "В результате аварии пострадавших людей нет", - отметила Шершнева.

Как уже сообщалось, утром в воскресенье местами по стране обледенели дороги.

Водителям стоит быть особенно внимательными, выбирать соответственную состоянию дорожного покрытия скорость движения и соблюдать безопасную дистанцию.

LVC отмечает, что на дорогах может образоваться так называемый черный лед, которого не видно, и водитель начинает ощущать его только во время осуществления маневров с машиной - во время торможения или маневрирования рулем и педалями.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!