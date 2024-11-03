В воскресенье, 3 ноября, из-за работ по эвакуации грузового автомобиля на неопределенное время было частично закрыто Видземское шоссе между Аугшлигатне и Иерики (А2, 68-й км), сообщила Госполиция.
Из-за эвакуации грузовика частично было закрыто Видземское шоссе под Аугшлигатне
В 12:20 движение было восстановлено.
Сообщение о закрытии шоссе было опубликовано незадолго до 11 часов, в 11:40 движение восстановили по одной полосе, в свою очередь в 12:20 оно было восстановлено полностью.
⚠️🚔 Uz kravas automašīnas evakuācijas darbu laiku slēgta Vidzemes šoseja starp Augšlīgatni un Ieriķiem (A2, 68. km), informē @Valsts_policija. Apbraukšana pa autoceļu Līgatne-Līgatnes papīrfabrika-Drabeši. Brauciet uzmanīgi! pic.twitter.com/pMwZNa5HgV— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 3, 2024
Как порталу TVNET рассказала представитель Госполиции Мадара Шершнева, грузовик выехал в кювет. "В результате аварии пострадавших людей нет", - отметила Шершнева.
Как уже сообщалось, утром в воскресенье местами по стране обледенели дороги.
Водителям стоит быть особенно внимательными, выбирать соответственную состоянию дорожного покрытия скорость движения и соблюдать безопасную дистанцию.
LVC отмечает, что на дорогах может образоваться так называемый черный лед, которого не видно, и водитель начинает ощущать его только во время осуществления маневров с машиной - во время торможения или маневрирования рулем и педалями.
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